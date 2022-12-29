Ну да, все только ею и покупают. Даже Киев - Киев
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 гру, 2022 21:44
Додано: Сер 28 гру, 2022 21:58
Re: monobank
Додано: Чет 29 гру, 2022 12:43
Там есть комисс за перевод денег 10 грн +%
Додано: Чет 29 гру, 2022 15:12
Re: monobank
Не пойму как можно оплачивать ОЛХ доставку вне приложения? Зачем так делать?
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