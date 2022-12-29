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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
17
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:44

  Andrey2512 написав:
  Ромасик написав:и 10 продал.


Олх-доставкой?)

Ну да, все только ею и покупают. Даже Киев - Киев
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:58

Re: monobank

  Ромасик написав:И несколько посылок на шару отправил.

не знаю, питался купить олх доставкой, на укрпочте рисовало + 21грн к сумме заказа.
в итоге ничче не купил, продаван отморозился, деньги вернулись на карту.
Что -то нет вери в бесплатную доставку.
Goodman
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Повідомлень: 5582
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 12:43

  Goodman написав:
  Ромасик написав:И несколько посылок на шару отправил.

не знаю, питался купить олх доставкой, на укрпочте рисовало + 21грн к сумме заказа.
в итоге ничче не купил, продаван отморозился, деньги вернулись на карту.
Что -то нет вери в бесплатную доставку.

Там есть комисс за перевод денег 10 грн +%
Ромасик
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Повідомлень: 5562
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Подякували: 780 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:12

Re: monobank

Не пойму как можно оплачивать ОЛХ доставку вне приложения? Зачем так делать?
andreyiskra
 
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