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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 гру, 2022 21:44
Andrey2512 написав: Ромасик написав:
и 10 продал.
Олх-доставкой?)
Ну да, все только ею и покупают. Даже Киев - Киев
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Ромасик
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Додано: Сер 28 гру, 2022 21:58
Ромасик написав:
И несколько посылок на шару отправил.
не знаю, питался купить олх доставкой, на укрпочте рисовало + 21грн к сумме заказа.
в итоге ничче не купил, продаван отморозился, деньги вернулись на карту.
Что -то нет вери в бесплатную доставку.
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Goodman
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Додано: Чет 29 гру, 2022 12:43
Goodman написав: Ромасик написав:
И несколько посылок на шару отправил.
не знаю, питался купить олх доставкой, на укрпочте рисовало + 21грн к сумме заказа.
в итоге ничче не купил, продаван отморозился, деньги вернулись на карту.
Что -то нет вери в бесплатную доставку.
Там есть комисс за перевод денег 10 грн +%
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Ромасик
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Додано: Чет 29 гру, 2022 15:12
Не пойму как можно оплачивать ОЛХ доставку вне приложения? Зачем так делать?
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andreyiskra
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Додано: Чет 29 гру, 2022 18:21
andreyiskra написав:
Не пойму как можно оплачивать ОЛХ доставку вне приложения? Зачем так делать?
Те кто первый раз, никогда с этим не стыкался и не знает как оно работает...
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mihasik
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:55
mihasik написав: andreyiskra написав:
Не пойму как можно оплачивать ОЛХ доставку вне приложения? Зачем так делать?
Те кто первый раз, никогда с этим не стыкался и не знает как оно работает...
Тут должно 2 события одновременно произойти. Чайник еще и на мошенника должен нарваться. Как бы большинство объявлений, продавцов и покупателей реальные.
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Ромасик
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