Додано: Нед 01 січ, 2023 20:22

Колеги, опишу свою ситуацію пару років тому для розуміння проблеми.



Виклав повідомлення про продаж планшета.

Приходить повідомлення на вайбер на телефон для контакту по ОЛХ.

Жінка, на фото - 25-30 років, пише - мене все влаштовує, для сина. Пару питань про технічні характеристики.

Потім прохання вислати по ОЛХ доставка, АЛЕ - кидає у вайбер посилання на сайт, ідентичний ОЛХ Доставці. Гарантує ПОПЕРЕДНЮ ОПЛАТУ товару. Відмовляється категорично від оплати при отриманні.

Заходжу і бачу у розділі "картка для отримання оплати за товар" додаткові поля - термін дії і cvv.

Підкований технічно, розумію, що фішинг, але продовжую хвилин 20 гру у переписці, пропоную інші варіанти. Ніяк, тільки так от. Навіть інструкцію описала мадам.

Оскільки телефон у профілі "покупця" був відкритим, я його копіюю і викладаю в переписці з коментарем - "Ваш телефон передано в кіберполіцію за шахрайство".

Після цього я 5 хв. вивчав тюремний сленг з елементами кавказького. Показував багатьом знайомим потім цю переписку.

Після всього номер і профіль з вайбера був видалений шахраєм.



Тепер механізм. На волі сидять мамкіні програмери, які пишуть фішінгові сайти. Через посередників на зонах розприділяють розділи ОЛХ, які користуються попитом. Техніка, гаджети і т.п. Профілі для переписок маскують жіночими фото. Відповідно, на зонах роблять сотні таких запитів на оплату товару (бо мама/жінка не може забрати на руки і пропонує відділення НП і адресу фішінгового сайту). Результат - незнаючі люди вводять дані карток, ніби для отримання коштів, і ймовірно на цьому контакт пропадає. Шахраїв не цікавить товар, їх цікавлять дані ваших карток.

Така новорічна історія.

Усім вдалих продажів і покупок ! І з Новим роком ! Роком Перемоги!