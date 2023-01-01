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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 4.1 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
17
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:44

  Andrey2512 написав:
  Ромасик написав:и 10 продал.


Олх-доставкой?)

Ну да, все только ею и покупают. Даже Киев - Киев
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:58

Re: monobank

  Ромасик написав:И несколько посылок на шару отправил.

не знаю, питался купить олх доставкой, на укрпочте рисовало + 21грн к сумме заказа.
в итоге ничче не купил, продаван отморозился, деньги вернулись на карту.
Что -то нет вери в бесплатную доставку.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 12:43

  Goodman написав:
  Ромасик написав:И несколько посылок на шару отправил.

не знаю, питался купить олх доставкой, на укрпочте рисовало + 21грн к сумме заказа.
в итоге ничче не купил, продаван отморозился, деньги вернулись на карту.
Что -то нет вери в бесплатную доставку.

Там есть комисс за перевод денег 10 грн +%
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:12

Re: monobank

Не пойму как можно оплачивать ОЛХ доставку вне приложения? Зачем так делать?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 18:21

  andreyiskra написав:Не пойму как можно оплачивать ОЛХ доставку вне приложения? Зачем так делать?

Те кто первый раз, никогда с этим не стыкался и не знает как оно работает...
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:55

  mihasik написав:
  andreyiskra написав:Не пойму как можно оплачивать ОЛХ доставку вне приложения? Зачем так делать?

Те кто первый раз, никогда с этим не стыкался и не знает как оно работает...

Тут должно 2 события одновременно произойти. Чайник еще и на мошенника должен нарваться. Как бы большинство объявлений, продавцов и покупателей реальные.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 20:22

Колеги, опишу свою ситуацію пару років тому для розуміння проблеми.

Виклав повідомлення про продаж планшета.
Приходить повідомлення на вайбер на телефон для контакту по ОЛХ.
Жінка, на фото - 25-30 років, пише - мене все влаштовує, для сина. Пару питань про технічні характеристики.
Потім прохання вислати по ОЛХ доставка, АЛЕ - кидає у вайбер посилання на сайт, ідентичний ОЛХ Доставці. Гарантує ПОПЕРЕДНЮ ОПЛАТУ товару. Відмовляється категорично від оплати при отриманні.
Заходжу і бачу у розділі "картка для отримання оплати за товар" додаткові поля - термін дії і cvv.
Підкований технічно, розумію, що фішинг, але продовжую хвилин 20 гру у переписці, пропоную інші варіанти. Ніяк, тільки так от. Навіть інструкцію описала мадам.
Оскільки телефон у профілі "покупця" був відкритим, я його копіюю і викладаю в переписці з коментарем - "Ваш телефон передано в кіберполіцію за шахрайство".
Після цього я 5 хв. вивчав тюремний сленг з елементами кавказького. Показував багатьом знайомим потім цю переписку.
Після всього номер і профіль з вайбера був видалений шахраєм.

Тепер механізм. На волі сидять мамкіні програмери, які пишуть фішінгові сайти. Через посередників на зонах розприділяють розділи ОЛХ, які користуються попитом. Техніка, гаджети і т.п. Профілі для переписок маскують жіночими фото. Відповідно, на зонах роблять сотні таких запитів на оплату товару (бо мама/жінка не може забрати на руки і пропонує відділення НП і адресу фішінгового сайту). Результат - незнаючі люди вводять дані карток, ніби для отримання коштів, і ймовірно на цьому контакт пропадає. Шахраїв не цікавить товар, їх цікавлять дані ваших карток.
Така новорічна історія.
Усім вдалих продажів і покупок ! І з Новим роком ! Роком Перемоги!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 23:03

  stas_rst написав:Колеги, опишу свою ситуацію пару років тому для розуміння проблеми.

Виклав повідомлення про продаж планшета.
Приходить повідомлення на вайбер на телефон для контакту по ОЛХ.
Жінка, на фото - 25-30 років, пише - мене все влаштовує, для сина. Пару питань про технічні характеристики.
Потім прохання вислати по ОЛХ доставка, АЛЕ - кидає у вайбер посилання на сайт, ідентичний ОЛХ Доставці. Гарантує ПОПЕРЕДНЮ ОПЛАТУ товару. Відмовляється категорично від оплати при отриманні.
Заходжу і бачу у розділі "картка для отримання оплати за товар" додаткові поля - термін дії і cvv.
Підкований технічно, розумію, що фішинг, але продовжую хвилин 20 гру у переписці, пропоную інші варіанти. Ніяк, тільки так от. Навіть інструкцію описала мадам.
Оскільки телефон у профілі "покупця" був відкритим, я його копіюю і викладаю в переписці з коментарем - "Ваш телефон передано в кіберполіцію за шахрайство".
Після цього я 5 хв. вивчав тюремний сленг з елементами кавказького. Показував багатьом знайомим потім цю переписку.
Після всього номер і профіль з вайбера був видалений шахраєм.

Тепер механізм. На волі сидять мамкіні програмери, які пишуть фішінгові сайти. Через посередників на зонах розприділяють розділи ОЛХ, які користуються попитом. Техніка, гаджети і т.п. Профілі для переписок маскують жіночими фото. Відповідно, на зонах роблять сотні таких запитів на оплату товару (бо мама/жінка не може забрати на руки і пропонує відділення НП і адресу фішінгового сайту). Результат - незнаючі люди вводять дані карток, ніби для отримання коштів, і ймовірно на цьому контакт пропадає. Шахраїв не цікавить товар, їх цікавлять дані ваших карток.
Така новорічна історія.
Усім вдалих продажів і покупок ! І з Новим роком ! Роком Перемоги!

Мораль тут простая. Нельзя ни в коем случае переходить по ссылкам, которые вам присылают. Тот кто покупает купит с олх-доставкой на сайте олх, остальные - до свидания.
lara_08
 
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