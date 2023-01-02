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банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 153154155156> Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 4.1 5 36 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 11% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 28% 10 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 47% 17 Всього голосів : 36 Додано: Сер 28 гру, 2022 21:44 Andrey2512 написав: Ромасик написав: и 10 продал. и 10 продал.



Олх-доставкой?) Олх-доставкой?)

Ну да, все только ею и покупают. Даже Киев - Киев Ну да, все только ею и покупают. Даже Киев - Киев Ромасик

Повідомлень: 5609 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1336 раз. Подякували: 780 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 гру, 2022 21:58 Re: monobank Ромасик написав: И несколько посылок на шару отправил. И несколько посылок на шару отправил.

не знаю, питался купить олх доставкой, на укрпочте рисовало + 21грн к сумме заказа.

в итоге ничче не купил, продаван отморозился, деньги вернулись на карту.

Что -то нет вери в бесплатную доставку. не знаю, питался купить олх доставкой, на укрпочте рисовало + 21грн к сумме заказа.в итоге ничче не купил, продаван отморозился, деньги вернулись на карту.Что -то нет вери в бесплатную доставку. Goodman

Повідомлень: 5587 З нами з: 23.11.14 Подякував: 728 раз. Подякували: 521 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 12:43 Goodman написав: Ромасик написав: И несколько посылок на шару отправил. И несколько посылок на шару отправил.

не знаю, питался купить олх доставкой, на укрпочте рисовало + 21грн к сумме заказа.

в итоге ничче не купил, продаван отморозился, деньги вернулись на карту.

Что -то нет вери в бесплатную доставку. не знаю, питался купить олх доставкой, на укрпочте рисовало + 21грн к сумме заказа.в итоге ничче не купил, продаван отморозился, деньги вернулись на карту.Что -то нет вери в бесплатную доставку.

Там есть комисс за перевод денег 10 грн +% Там есть комисс за перевод денег 10 грн +% Ромасик

Повідомлень: 5609 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1336 раз. Подякували: 780 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 15:12 Re: monobank Не пойму как можно оплачивать ОЛХ доставку вне приложения? Зачем так делать? andreyiskra Повідомлень: 1306 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 59 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 18:21 andreyiskra написав: Не пойму как можно оплачивать ОЛХ доставку вне приложения? Зачем так делать? Не пойму как можно оплачивать ОЛХ доставку вне приложения? Зачем так делать?

Те кто первый раз, никогда с этим не стыкался и не знает как оно работает... Те кто первый раз, никогда с этим не стыкался и не знает как оно работает... mihasik

Повідомлень: 1239 З нами з: 26.10.11 Подякував: 29 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:55 mihasik написав: andreyiskra написав: Не пойму как можно оплачивать ОЛХ доставку вне приложения? Зачем так делать? Не пойму как можно оплачивать ОЛХ доставку вне приложения? Зачем так делать?

Те кто первый раз, никогда с этим не стыкался и не знает как оно работает... Те кто первый раз, никогда с этим не стыкался и не знает как оно работает...

Тут должно 2 события одновременно произойти. Чайник еще и на мошенника должен нарваться. Как бы большинство объявлений, продавцов и покупателей реальные. Тут должно 2 события одновременно произойти. Чайник еще и на мошенника должен нарваться. Как бы большинство объявлений, продавцов и покупателей реальные. Ромасик

Повідомлень: 5609 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1336 раз. Подякували: 780 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 січ, 2023 20:22 Колеги, опишу свою ситуацію пару років тому для розуміння проблеми.



Виклав повідомлення про продаж планшета.

Приходить повідомлення на вайбер на телефон для контакту по ОЛХ.

Жінка, на фото - 25-30 років, пише - мене все влаштовує, для сина. Пару питань про технічні характеристики.

Потім прохання вислати по ОЛХ доставка, АЛЕ - кидає у вайбер посилання на сайт, ідентичний ОЛХ Доставці. Гарантує ПОПЕРЕДНЮ ОПЛАТУ товару. Відмовляється категорично від оплати при отриманні.

Заходжу і бачу у розділі "картка для отримання оплати за товар" додаткові поля - термін дії і cvv.

Підкований технічно, розумію, що фішинг, але продовжую хвилин 20 гру у переписці, пропоную інші варіанти. Ніяк, тільки так от. Навіть інструкцію описала мадам.

Оскільки телефон у профілі "покупця" був відкритим, я його копіюю і викладаю в переписці з коментарем - "Ваш телефон передано в кіберполіцію за шахрайство".

Після цього я 5 хв. вивчав тюремний сленг з елементами кавказького. Показував багатьом знайомим потім цю переписку.

Після всього номер і профіль з вайбера був видалений шахраєм.



Тепер механізм. На волі сидять мамкіні програмери, які пишуть фішінгові сайти. Через посередників на зонах розприділяють розділи ОЛХ, які користуються попитом. Техніка, гаджети і т.п. Профілі для переписок маскують жіночими фото. Відповідно, на зонах роблять сотні таких запитів на оплату товару (бо мама/жінка не може забрати на руки і пропонує відділення НП і адресу фішінгового сайту). Результат - незнаючі люди вводять дані карток, ніби для отримання коштів, і ймовірно на цьому контакт пропадає. Шахраїв не цікавить товар, їх цікавлять дані ваших карток.

Така новорічна історія.

Усім вдалих продажів і покупок ! І з Новим роком ! Роком Перемоги! stas_rst

Повідомлень: 2075 З нами з: 27.02.19 Подякував: 845 раз. Подякували: 422 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 січ, 2023 23:03 stas_rst написав: Колеги, опишу свою ситуацію пару років тому для розуміння проблеми.



Виклав повідомлення про продаж планшета.

Приходить повідомлення на вайбер на телефон для контакту по ОЛХ.

Жінка, на фото - 25-30 років, пише - мене все влаштовує, для сина. Пару питань про технічні характеристики.

Потім прохання вислати по ОЛХ доставка, АЛЕ - кидає у вайбер посилання на сайт, ідентичний ОЛХ Доставці. Гарантує ПОПЕРЕДНЮ ОПЛАТУ товару. Відмовляється категорично від оплати при отриманні.

Заходжу і бачу у розділі "картка для отримання оплати за товар" додаткові поля - термін дії і cvv.

Підкований технічно, розумію, що фішинг, але продовжую хвилин 20 гру у переписці, пропоную інші варіанти. Ніяк, тільки так от. Навіть інструкцію описала мадам.

Оскільки телефон у профілі "покупця" був відкритим, я його копіюю і викладаю в переписці з коментарем - "Ваш телефон передано в кіберполіцію за шахрайство".

Після цього я 5 хв. вивчав тюремний сленг з елементами кавказького. Показував багатьом знайомим потім цю переписку.

Після всього номер і профіль з вайбера був видалений шахраєм.



Тепер механізм. На волі сидять мамкіні програмери, які пишуть фішінгові сайти. Через посередників на зонах розприділяють розділи ОЛХ, які користуються попитом. Техніка, гаджети і т.п. Профілі для переписок маскують жіночими фото. Відповідно, на зонах роблять сотні таких запитів на оплату товару (бо мама/жінка не може забрати на руки і пропонує відділення НП і адресу фішінгового сайту). Результат - незнаючі люди вводять дані карток, ніби для отримання коштів, і ймовірно на цьому контакт пропадає. Шахраїв не цікавить товар, їх цікавлять дані ваших карток.

Така новорічна історія.

Усім вдалих продажів і покупок ! І з Новим роком ! Роком Перемоги! Колеги, опишу свою ситуацію пару років тому для розуміння проблеми.Виклав повідомлення про продаж планшета.Приходить повідомлення на вайбер на телефон для контакту по ОЛХ.Жінка, на фото - 25-30 років, пише - мене все влаштовує, для сина. Пару питань про технічні характеристики.Потім прохання вислати по ОЛХ доставка, АЛЕ - кидає у вайбер посилання на сайт, ідентичний ОЛХ Доставці. Гарантує ПОПЕРЕДНЮ ОПЛАТУ товару. Відмовляється категорично від оплати при отриманні.Заходжу і бачу у розділі "картка для отримання оплати за товар" додаткові поля - термін дії і cvv.Підкований технічно, розумію, що фішинг, але продовжую хвилин 20 гру у переписці, пропоную інші варіанти. Ніяк, тільки так от. Навіть інструкцію описала мадам.Оскільки телефон у профілі "покупця" був відкритим, я його копіюю і викладаю в переписці з коментарем - "Ваш телефон передано в кіберполіцію за шахрайство".Після цього я 5 хв. вивчав тюремний сленг з елементами кавказького. Показував багатьом знайомим потім цю переписку.Після всього номер і профіль з вайбера був видалений шахраєм.Тепер механізм. На волі сидять мамкіні програмери, які пишуть фішінгові сайти. Через посередників на зонах розприділяють розділи ОЛХ, які користуються попитом. Техніка, гаджети і т.п. Профілі для переписок маскують жіночими фото. Відповідно, на зонах роблять сотні таких запитів на оплату товару (бо мама/жінка не може забрати на руки і пропонує відділення НП і адресу фішінгового сайту). Результат - незнаючі люди вводять дані карток, ніби для отримання коштів, і ймовірно на цьому контакт пропадає. Шахраїв не цікавить товар, їх цікавлять дані ваших карток.Така новорічна історія.Усім вдалих продажів і покупок ! І з Новим роком ! Роком Перемоги!

Мораль тут простая. Нельзя ни в коем случае переходить по ссылкам, которые вам присылают. Тот кто покупает купит с олх-доставкой на сайте олх, остальные - до свидания. Мораль тут простая. Нельзя ни в коем случае переходить по ссылкам, которые вам присылают. Тот кто покупает купит с олх-доставкой на сайте олх, остальные - до свидания. lara_08 Повідомлень: 560 З нами з: 05.05.14 Подякував: 10 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 січ, 2023 08:47 lara_08 написав: stas_rst написав: Колеги, опишу свою ситуацію пару років тому для розуміння проблеми.



Виклав повідомлення про продаж планшета.

Приходить повідомлення на вайбер на телефон для контакту по ОЛХ.

Жінка, на фото - 25-30 років, пише - мене все влаштовує, для сина. Пару питань про технічні характеристики.

Потім прохання вислати по ОЛХ доставка, АЛЕ - кидає у вайбер посилання на сайт, ідентичний ОЛХ Доставці. Гарантує ПОПЕРЕДНЮ ОПЛАТУ товару. Відмовляється категорично від оплати при отриманні.

Заходжу і бачу у розділі "картка для отримання оплати за товар" додаткові поля - термін дії і cvv.

Підкований технічно, розумію, що фішинг, але продовжую хвилин 20 гру у переписці, пропоную інші варіанти. Ніяк, тільки так от. Навіть інструкцію описала мадам.

Оскільки телефон у профілі "покупця" був відкритим, я його копіюю і викладаю в переписці з коментарем - "Ваш телефон передано в кіберполіцію за шахрайство".

Після цього я 5 хв. вивчав тюремний сленг з елементами кавказького. Показував багатьом знайомим потім цю переписку.

Після всього номер і профіль з вайбера був видалений шахраєм.



Тепер механізм. На волі сидять мамкіні програмери, які пишуть фішінгові сайти. Через посередників на зонах розприділяють розділи ОЛХ, які користуються попитом. Техніка, гаджети і т.п. Профілі для переписок маскують жіночими фото. Відповідно, на зонах роблять сотні таких запитів на оплату товару (бо мама/жінка не може забрати на руки і пропонує відділення НП і адресу фішінгового сайту). Результат - незнаючі люди вводять дані карток, ніби для отримання коштів, і ймовірно на цьому контакт пропадає. Шахраїв не цікавить товар, їх цікавлять дані ваших карток.

Така новорічна історія.

Усім вдалих продажів і покупок ! І з Новим роком ! Роком Перемоги! Колеги, опишу свою ситуацію пару років тому для розуміння проблеми.Виклав повідомлення про продаж планшета.Приходить повідомлення на вайбер на телефон для контакту по ОЛХ.Жінка, на фото - 25-30 років, пише - мене все влаштовує, для сина. Пару питань про технічні характеристики.Потім прохання вислати по ОЛХ доставка, АЛЕ - кидає у вайбер посилання на сайт, ідентичний ОЛХ Доставці. Гарантує ПОПЕРЕДНЮ ОПЛАТУ товару. Відмовляється категорично від оплати при отриманні.Заходжу і бачу у розділі "картка для отримання оплати за товар" додаткові поля - термін дії і cvv.Підкований технічно, розумію, що фішинг, але продовжую хвилин 20 гру у переписці, пропоную інші варіанти. Ніяк, тільки так от. Навіть інструкцію описала мадам.Оскільки телефон у профілі "покупця" був відкритим, я його копіюю і викладаю в переписці з коментарем - "Ваш телефон передано в кіберполіцію за шахрайство".Після цього я 5 хв. вивчав тюремний сленг з елементами кавказького. Показував багатьом знайомим потім цю переписку.Після всього номер і профіль з вайбера був видалений шахраєм.Тепер механізм. На волі сидять мамкіні програмери, які пишуть фішінгові сайти. Через посередників на зонах розприділяють розділи ОЛХ, які користуються попитом. Техніка, гаджети і т.п. Профілі для переписок маскують жіночими фото. Відповідно, на зонах роблять сотні таких запитів на оплату товару (бо мама/жінка не може забрати на руки і пропонує відділення НП і адресу фішінгового сайту). Результат - незнаючі люди вводять дані карток, ніби для отримання коштів, і ймовірно на цьому контакт пропадає. Шахраїв не цікавить товар, їх цікавлять дані ваших карток.Така новорічна історія.Усім вдалих продажів і покупок ! І з Новим роком ! Роком Перемоги!

Мораль тут простая. Нельзя ни в коем случае переходить по ссылкам, которые вам присылают. Тот кто покупает купит с олх-доставкой на сайте олх, остальные - до свидания. Мораль тут простая. Нельзя ни в коем случае переходить по ссылкам, которые вам присылают. Тот кто покупает купит с олх-доставкой на сайте олх, остальные - до свидания.



И не вести переписку нигде, кроме сайта/приложения olx. Никаких вайберов-телеграмов. И не вести переписку нигде, кроме сайта/приложения olx. Никаких вайберов-телеграмов. Ferlakur Повідомлень: 4355 З нами з: 14.10.08 Подякував: 274 раз. Подякували: 271 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 січ, 2023 09:02 stas_rst написав: Колеги, опишу свою ситуацію пару років тому для розуміння проблеми.



Виклав повідомлення про продаж планшета.

Приходить повідомлення на вайбер на телефон для контакту по ОЛХ.

Жінка, на фото - 25-30 років, пише - мене все влаштовує, для сина. Пару питань про технічні характеристики.

Потім прохання вислати по ОЛХ доставка, АЛЕ - кидає у вайбер посилання на сайт, ідентичний ОЛХ Доставці. Гарантує ПОПЕРЕДНЮ ОПЛАТУ товару. Відмовляється категорично від оплати при отриманні.

Заходжу і бачу у розділі "картка для отримання оплати за товар" додаткові поля - термін дії і cvv.

Підкований технічно, розумію, що фішинг, але продовжую хвилин 20 гру у переписці, пропоную інші варіанти. Ніяк, тільки так от. Навіть інструкцію описала мадам.

Оскільки телефон у профілі "покупця" був відкритим, я його копіюю і викладаю в переписці з коментарем - "Ваш телефон передано в кіберполіцію за шахрайство".

Після цього я 5 хв. вивчав тюремний сленг з елементами кавказького. Показував багатьом знайомим потім цю переписку.

Після всього номер і профіль з вайбера був видалений шахраєм.



Тепер механізм. На волі сидять мамкіні програмери, які пишуть фішінгові сайти. Через посередників на зонах розприділяють розділи ОЛХ, які користуються попитом. Техніка, гаджети і т.п. Профілі для переписок маскують жіночими фото. Відповідно, на зонах роблять сотні таких запитів на оплату товару (бо мама/жінка не може забрати на руки і пропонує відділення НП і адресу фішінгового сайту). Результат - незнаючі люди вводять дані карток, ніби для отримання коштів, і ймовірно на цьому контакт пропадає. Шахраїв не цікавить товар, їх цікавлять дані ваших карток.

Така новорічна історія.

Усім вдалих продажів і покупок ! І з Новим роком ! Роком Перемоги! Колеги, опишу свою ситуацію пару років тому для розуміння проблеми.Виклав повідомлення про продаж планшета.Приходить повідомлення на вайбер на телефон для контакту по ОЛХ.Жінка, на фото - 25-30 років, пише - мене все влаштовує, для сина. Пару питань про технічні характеристики.Потім прохання вислати по ОЛХ доставка, АЛЕ - кидає у вайбер посилання на сайт, ідентичний ОЛХ Доставці. Гарантує ПОПЕРЕДНЮ ОПЛАТУ товару. Відмовляється категорично від оплати при отриманні.Заходжу і бачу у розділі "картка для отримання оплати за товар" додаткові поля - термін дії і cvv.Підкований технічно, розумію, що фішинг, але продовжую хвилин 20 гру у переписці, пропоную інші варіанти. Ніяк, тільки так от. Навіть інструкцію описала мадам.Оскільки телефон у профілі "покупця" був відкритим, я його копіюю і викладаю в переписці з коментарем - "Ваш телефон передано в кіберполіцію за шахрайство".Після цього я 5 хв. вивчав тюремний сленг з елементами кавказького. Показував багатьом знайомим потім цю переписку.Після всього номер і профіль з вайбера був видалений шахраєм.Тепер механізм. На волі сидять мамкіні програмери, які пишуть фішінгові сайти. Через посередників на зонах розприділяють розділи ОЛХ, які користуються попитом. Техніка, гаджети і т.п. Профілі для переписок маскують жіночими фото. Відповідно, на зонах роблять сотні таких запитів на оплату товару (бо мама/жінка не може забрати на руки і пропонує відділення НП і адресу фішінгового сайту). Результат - незнаючі люди вводять дані карток, ніби для отримання коштів, і ймовірно на цьому контакт пропадає. Шахраїв не цікавить товар, їх цікавлять дані ваших карток.Така новорічна історія.Усім вдалих продажів і покупок ! І з Новим роком ! Роком Перемоги!

то дуже сложно

покупаете на свалке нерабочий товар

ставите на продажу с доставкой Новой Почтой Безопасной ОЛХдоставкой

лошара покупает, приходит на почту где ему говорят можно только включить в розетку, если есть шнур, больше ничего с товаром делать нельзя

лох конечно помурчит и товар заберет, он ведь как новый выглядит

дома поймет что товар нерабочий, продаван ответит отправлял рабочий

все, маржа 90% разницы между исправным и ломаным товаром

Вы даже не можете узнать как продавана зовут, только 8 цифр его карты из 16, выбирайте дальше из миллиона вариантов, потому что сделка БЕЗОПАСНАЯ для мошенника и с целях БЕЗОПАСНОСТИ мошенника ни Олх ни Нова почта ничего Вам не скажут, идите в полицию

в полиции скажут раз посылка пришла значит это не мошенничество а цивильные отношение идите в суд, а то что Вы не знаете кого купили, так на то то Вы и ЛОШАРА



Конечно если извернуться то личность мудака можно установить, и узнать где он работает, и где живет, спасибо черным базам интернета

но ехать бить морду ради десяти баксов както лень, может както после войны проездом развлечься то дуже сложнопокупаете на свалке нерабочий товарставите на продажу с доставкой Новой Почтой БезопаснойОЛХдоставкойлошара покупает, приходит на почту где ему говорят можно только включить в розетку, если есть шнур, больше ничего с товаром делать нельзялох конечно помурчит и товар заберет, он ведь как новый выглядитдома поймет что товар нерабочий, продаван ответит отправлял рабочийвсе, маржа 90% разницы между исправным и ломаным товаромВы даже не можете узнать как продавана зовут, только 8 цифр его карты из 16, выбирайте дальше из миллиона вариантов, потому что сделка БЕЗОПАСНАЯ для мошенника и с целях БЕЗОПАСНОСТИ мошенника ни Олх ни Нова почта ничего Вам не скажут, идите в полициюв полиции скажут раз посылка пришла значит это не мошенничество а цивильные отношение идите в суд, а то что Вы не знаете кого купили, так на то то Вы и ЛОШАРАКонечно если извернуться то личность мудака можно установить, и узнать где он работает, и где живет, спасибо черным базам интернетано ехать бить морду ради десяти баксов както лень, может както после войны проездом развлечься Востаннє редагувалось nekefer в Пон 02 січ, 2023 09:05, всього редагувалось 1 раз. nekefer

Повідомлень: 350 З нами з: 24.10.14 Подякував: 28 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 153154155156> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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