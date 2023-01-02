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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 гру, 2022 21:44
Andrey2512 написав: Ромасик написав:
и 10 продал.
Олх-доставкой?)
Ну да, все только ею и покупают. Даже Киев - Киев
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Ромасик
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Додано: Сер 28 гру, 2022 21:58
Ромасик написав:
И несколько посылок на шару отправил.
не знаю, питался купить олх доставкой, на укрпочте рисовало + 21грн к сумме заказа.
в итоге ничче не купил, продаван отморозился, деньги вернулись на карту.
Что -то нет вери в бесплатную доставку.
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Goodman
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Додано: Чет 29 гру, 2022 12:43
Goodman написав: Ромасик написав:
И несколько посылок на шару отправил.
не знаю, питался купить олх доставкой, на укрпочте рисовало + 21грн к сумме заказа.
в итоге ничче не купил, продаван отморозился, деньги вернулись на карту.
Что -то нет вери в бесплатную доставку.
Там есть комисс за перевод денег 10 грн +%
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Ромасик
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Додано: Чет 29 гру, 2022 15:12
Не пойму как можно оплачивать ОЛХ доставку вне приложения? Зачем так делать?
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andreyiskra
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Додано: Чет 29 гру, 2022 18:21
andreyiskra написав:
Не пойму как можно оплачивать ОЛХ доставку вне приложения? Зачем так делать?
Те кто первый раз, никогда с этим не стыкался и не знает как оно работает...
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mihasik
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:55
mihasik написав: andreyiskra написав:
Не пойму как можно оплачивать ОЛХ доставку вне приложения? Зачем так делать?
Те кто первый раз, никогда с этим не стыкался и не знает как оно работает...
Тут должно 2 события одновременно произойти. Чайник еще и на мошенника должен нарваться. Как бы большинство объявлений, продавцов и покупателей реальные.
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Ромасик
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Додано: Нед 01 січ, 2023 20:22
Колеги, опишу свою ситуацію пару років тому для розуміння проблеми.
Виклав повідомлення про продаж планшета.
Приходить повідомлення на вайбер на телефон для контакту по ОЛХ.
Жінка, на фото - 25-30 років, пише - мене все влаштовує, для сина. Пару питань про технічні характеристики.
Потім прохання вислати по ОЛХ доставка, АЛЕ - кидає у вайбер посилання на сайт, ідентичний ОЛХ Доставці. Гарантує ПОПЕРЕДНЮ ОПЛАТУ товару. Відмовляється категорично від оплати при отриманні.
Заходжу і бачу у розділі "картка для отримання оплати за товар" додаткові поля - термін дії і cvv.
Підкований технічно, розумію, що фішинг, але продовжую хвилин 20 гру у переписці, пропоную інші варіанти. Ніяк, тільки так от. Навіть інструкцію описала мадам.
Оскільки телефон у профілі "покупця" був відкритим, я його копіюю і викладаю в переписці з коментарем - "Ваш телефон передано в кіберполіцію за шахрайство".
Після цього я 5 хв. вивчав тюремний сленг з елементами кавказького. Показував багатьом знайомим потім цю переписку.
Після всього номер і профіль з вайбера був видалений шахраєм.
Тепер механізм. На волі сидять мамкіні програмери, які пишуть фішінгові сайти. Через посередників на зонах розприділяють розділи ОЛХ, які користуються попитом. Техніка, гаджети і т.п. Профілі для переписок маскують жіночими фото. Відповідно, на зонах роблять сотні таких запитів на оплату товару (бо мама/жінка не може забрати на руки і пропонує відділення НП і адресу фішінгового сайту). Результат - незнаючі люди вводять дані карток, ніби для отримання коштів, і ймовірно на цьому контакт пропадає. Шахраїв не цікавить товар, їх цікавлять дані ваших карток.
Така новорічна історія.
Усім вдалих продажів і покупок ! І з Новим роком ! Роком Перемоги!
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stas_rst
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Додано: Нед 01 січ, 2023 23:03
stas_rst написав:
Колеги, опишу свою ситуацію пару років тому для розуміння проблеми.
Виклав повідомлення про продаж планшета.
Приходить повідомлення на вайбер на телефон для контакту по ОЛХ.
Жінка, на фото - 25-30 років, пише - мене все влаштовує, для сина. Пару питань про технічні характеристики.
Потім прохання вислати по ОЛХ доставка, АЛЕ - кидає у вайбер посилання на сайт, ідентичний ОЛХ Доставці. Гарантує ПОПЕРЕДНЮ ОПЛАТУ товару. Відмовляється категорично від оплати при отриманні.
Заходжу і бачу у розділі "картка для отримання оплати за товар" додаткові поля - термін дії і cvv.
Підкований технічно, розумію, що фішинг, але продовжую хвилин 20 гру у переписці, пропоную інші варіанти. Ніяк, тільки так от. Навіть інструкцію описала мадам.
Оскільки телефон у профілі "покупця" був відкритим, я його копіюю і викладаю в переписці з коментарем - "Ваш телефон передано в кіберполіцію за шахрайство".
Після цього я 5 хв. вивчав тюремний сленг з елементами кавказького. Показував багатьом знайомим потім цю переписку.
Після всього номер і профіль з вайбера був видалений шахраєм.
Тепер механізм. На волі сидять мамкіні програмери, які пишуть фішінгові сайти. Через посередників на зонах розприділяють розділи ОЛХ, які користуються попитом. Техніка, гаджети і т.п. Профілі для переписок маскують жіночими фото. Відповідно, на зонах роблять сотні таких запитів на оплату товару (бо мама/жінка не може забрати на руки і пропонує відділення НП і адресу фішінгового сайту). Результат - незнаючі люди вводять дані карток, ніби для отримання коштів, і ймовірно на цьому контакт пропадає. Шахраїв не цікавить товар, їх цікавлять дані ваших карток.
Така новорічна історія.
Усім вдалих продажів і покупок ! І з Новим роком ! Роком Перемоги!
Мораль тут простая. Нельзя ни в коем случае переходить по ссылкам, которые вам присылают. Тот кто покупает купит с олх-доставкой на сайте олх, остальные - до свидания.
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lara_08
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Додано: Пон 02 січ, 2023 08:47
lara_08 написав: stas_rst написав:
Колеги, опишу свою ситуацію пару років тому для розуміння проблеми.
Виклав повідомлення про продаж планшета.
Приходить повідомлення на вайбер на телефон для контакту по ОЛХ.
Жінка, на фото - 25-30 років, пише - мене все влаштовує, для сина. Пару питань про технічні характеристики.
Потім прохання вислати по ОЛХ доставка, АЛЕ - кидає у вайбер посилання на сайт, ідентичний ОЛХ Доставці. Гарантує ПОПЕРЕДНЮ ОПЛАТУ товару. Відмовляється категорично від оплати при отриманні.
Заходжу і бачу у розділі "картка для отримання оплати за товар" додаткові поля - термін дії і cvv.
Підкований технічно, розумію, що фішинг, але продовжую хвилин 20 гру у переписці, пропоную інші варіанти. Ніяк, тільки так от. Навіть інструкцію описала мадам.
Оскільки телефон у профілі "покупця" був відкритим, я його копіюю і викладаю в переписці з коментарем - "Ваш телефон передано в кіберполіцію за шахрайство".
Після цього я 5 хв. вивчав тюремний сленг з елементами кавказького. Показував багатьом знайомим потім цю переписку.
Після всього номер і профіль з вайбера був видалений шахраєм.
Тепер механізм. На волі сидять мамкіні програмери, які пишуть фішінгові сайти. Через посередників на зонах розприділяють розділи ОЛХ, які користуються попитом. Техніка, гаджети і т.п. Профілі для переписок маскують жіночими фото. Відповідно, на зонах роблять сотні таких запитів на оплату товару (бо мама/жінка не може забрати на руки і пропонує відділення НП і адресу фішінгового сайту). Результат - незнаючі люди вводять дані карток, ніби для отримання коштів, і ймовірно на цьому контакт пропадає. Шахраїв не цікавить товар, їх цікавлять дані ваших карток.
Така новорічна історія.
Усім вдалих продажів і покупок ! І з Новим роком ! Роком Перемоги!
Мораль тут простая. Нельзя ни в коем случае переходить по ссылкам, которые вам присылают. Тот кто покупает купит с олх-доставкой на сайте олх, остальные - до свидания.
И не вести переписку нигде, кроме сайта/приложения olx. Никаких вайберов-телеграмов.
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Ferlakur
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Додано: Пон 02 січ, 2023 09:02
stas_rst написав:
Колеги, опишу свою ситуацію пару років тому для розуміння проблеми.
Виклав повідомлення про продаж планшета.
Приходить повідомлення на вайбер на телефон для контакту по ОЛХ.
Жінка, на фото - 25-30 років, пише - мене все влаштовує, для сина. Пару питань про технічні характеристики.
Потім прохання вислати по ОЛХ доставка, АЛЕ - кидає у вайбер посилання на сайт, ідентичний ОЛХ Доставці. Гарантує ПОПЕРЕДНЮ ОПЛАТУ товару. Відмовляється категорично від оплати при отриманні.
Заходжу і бачу у розділі "картка для отримання оплати за товар" додаткові поля - термін дії і cvv.
Підкований технічно, розумію, що фішинг, але продовжую хвилин 20 гру у переписці, пропоную інші варіанти. Ніяк, тільки так от. Навіть інструкцію описала мадам.
Оскільки телефон у профілі "покупця" був відкритим, я його копіюю і викладаю в переписці з коментарем - "Ваш телефон передано в кіберполіцію за шахрайство".
Після цього я 5 хв. вивчав тюремний сленг з елементами кавказького. Показував багатьом знайомим потім цю переписку.
Після всього номер і профіль з вайбера був видалений шахраєм.
Тепер механізм. На волі сидять мамкіні програмери, які пишуть фішінгові сайти. Через посередників на зонах розприділяють розділи ОЛХ, які користуються попитом. Техніка, гаджети і т.п. Профілі для переписок маскують жіночими фото. Відповідно, на зонах роблять сотні таких запитів на оплату товару (бо мама/жінка не може забрати на руки і пропонує відділення НП і адресу фішінгового сайту). Результат - незнаючі люди вводять дані карток, ніби для отримання коштів, і ймовірно на цьому контакт пропадає. Шахраїв не цікавить товар, їх цікавлять дані ваших карток.
Така новорічна історія.
Усім вдалих продажів і покупок ! І з Новим роком ! Роком Перемоги!
то дуже сложно
покупаете на свалке нерабочий товар
ставите на продажу с доставкой Новой Почтой Безопасной
ОЛХдоставкой
лошара покупает, приходит на почту где ему говорят можно только включить в розетку, если есть шнур, больше ничего с товаром делать нельзя
лох конечно помурчит и товар заберет, он ведь как новый выглядит
дома поймет что товар нерабочий, продаван ответит отправлял рабочий
все, маржа 90% разницы между исправным и ломаным товаром
Вы даже не можете узнать как продавана зовут, только 8 цифр его карты из 16, выбирайте дальше из миллиона вариантов, потому что сделка БЕЗОПАСНАЯ для мошенника и с целях БЕЗОПАСНОСТИ мошенника ни Олх ни Нова почта ничего Вам не скажут, идите в полицию
в полиции скажут раз посылка пришла значит это не мошенничество а цивильные отношение идите в суд, а то что Вы не знаете кого купили, так на то то Вы и ЛОШАРА
Конечно если извернуться то личность мудака можно установить, и узнать где он работает, и где живет, спасибо черным базам интернета
но ехать бить морду ради десяти баксов както лень, может както после войны проездом развлечься
Востаннє редагувалось nekefer
в Пон 02 січ, 2023 09:05, всього редагувалось 1 раз.
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