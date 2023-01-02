та хоть через нотариуса ведите никак не защитит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 січ, 2023 09:03
Додано: Пон 02 січ, 2023 09:09
Додано: Пон 02 січ, 2023 09:13
Re: monobank
кстати
покупая на ОЛ по карте моно получился оборот, оплатил олх доставку, продаван не отправил (нет света на почте), через 3 дня деньги вернулись в полном объёме
по каким-то алгоритмам монобанка возврат засчитали мне в доход и моно подарил кредитный лимит, при том что я хронический безработный и бездомный гражданин, на котором фиг шо заработаешь, к тому же постоянно конфликтующий, даже монобанку не так давно написал нехороший отзыв на гуглплей
новые век... новые технологии...
Додано: Пон 02 січ, 2023 09:14
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