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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 153154155156

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
17
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 09:03

  Ferlakur написав:И не вести переписку нигде, кроме сайта/приложения olx. Никаких вайберов-телеграмов.

та хоть через нотариуса ведите никак не защитит
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 09:09

  nekefer написав:
  Ferlakur написав:И не вести переписку нигде, кроме сайта/приложения olx. Никаких вайберов-телеграмов.

та хоть через нотариуса ведите никак не защитит

Мы сейчас обсуждаем не продажу некачественного товара. а фишинг.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 09:13

Re: monobank

кстати
покупая на ОЛ по карте моно получился оборот, оплатил олх доставку, продаван не отправил (нет света на почте), через 3 дня деньги вернулись в полном объёме
по каким-то алгоритмам монобанка возврат засчитали мне в доход и моно подарил кредитный лимит, при том что я хронический безработный и бездомный гражданин, на котором фиг шо заработаешь, к тому же постоянно конфликтующий, даже монобанку не так давно написал нехороший отзыв на гуглплей
новые век... новые технологии... :roll:
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 09:14

  Ferlakur написав:
  nekefer написав:
  Ferlakur написав:И не вести переписку нигде, кроме сайта/приложения olx. Никаких вайберов-телеграмов.

та хоть через нотариуса ведите никак не защитит

Мы сейчас обсуждаем не продажу некачественного товара. а фишинг.

ну так и ссылку можно в чат олх отправить
nekefer
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  #<1 ... 153154155156
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