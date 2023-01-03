та хоть через нотариуса ведите никак не защитит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 січ, 2023 09:03
Додано: Пон 02 січ, 2023 09:09
Додано: Пон 02 січ, 2023 09:13
Re: monobank
кстати
покупая на ОЛ по карте моно получился оборот, оплатил олх доставку, продаван не отправил (нет света на почте), через 3 дня деньги вернулись в полном объёме
по каким-то алгоритмам монобанка возврат засчитали мне в доход и моно подарил кредитный лимит, при том что я хронический безработный и бездомный гражданин, на котором фиг шо заработаешь, к тому же постоянно конфликтующий, даже монобанку не так давно написал нехороший отзыв на гуглплей
новые век... новые технологии...
Додано: Пон 02 січ, 2023 09:14
Додано: Пон 02 січ, 2023 19:09
Re: monobank
Додано: Вів 03 січ, 2023 13:28
Горохівський в тг якусь шифрограму дав -
1️⃣8️⃣/01️⃣—>💣🐈🕹️💳
хтось вже розшифрував?
дубль як малюнок
Додано: Вів 03 січ, 2023 13:41
Видимо намек на 18 января 2017 года, когда начали работу над проектом.
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