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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 154155156157

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
17
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:02

а есть % на остаток личных средств здесь?
Сколько насыпают?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:10

  emeta написав:а есть % на остаток личных средств здесь?
Сколько насыпают?

Нет
antey718
 
Повідомлень: 793
З нами з: 03.08.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 127 раз.
 
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  #<1 ... 154155156157
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monobank (1562)
05.01.2023 17:10
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