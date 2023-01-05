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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 січ, 2023 17:02
а есть % на остаток личных средств здесь?
Сколько насыпают?
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emeta
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Додано: Чет 05 січ, 2023 17:10
emeta написав:
а есть % на остаток личных средств здесь?
Сколько насыпают?
Нет
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antey718
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