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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 січ, 2023 17:02
а есть % на остаток личных средств здесь?
Сколько насыпают?
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emeta
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Додано: Чет 05 січ, 2023 17:10
emeta написав:
а есть % на остаток личных средств здесь?
Сколько насыпают?
Нет
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antey718
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:42
Доставка именной карты сколько стоит?
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lubarec
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 21:09
lloydbanksua написав: vpchelko написав:lloydbanksua
Разве BlaBlaCar это не обычный П2П перевод?
Нет. В альфе проходит, как такси, поэтому и спрашиваю.
Так в альфе можно и мсс посмотреть. Какой там?
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Кащей
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 21:21
Кащей написав: lloydbanksua написав: vpchelko написав:lloydbanksua
Разве BlaBlaCar это не обычный П2П перевод?
Нет. В альфе проходит, как такси, поэтому и спрашиваю.
Так в альфе можно и мсс посмотреть. Какой там?
4121
Да, в моно такой же МСС.
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lloydbanksua
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