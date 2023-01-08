а есть % на остаток личных средств здесь?
Сколько насыпают?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 січ, 2023 17:10
Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:42
Re: monobank
Доставка именной карты сколько стоит?
Додано: П'ят 06 січ, 2023 21:09
Re: monobank
Додано: П'ят 06 січ, 2023 21:21
Додано: Нед 08 січ, 2023 14:25
Re: monobank
Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто знает, по ОВДП
- в декабре писали моно ввёл комиссию. Она сейчас применяется или нет? А то там в тарифах сноска - тариф стягується при відновленні депозитарієм Національного банку України тарифів на депозитарні послуги за
ОВДП, коди ISIN яких відносяться до «військових облігацій»
- и как понять в реальной ситуации какой тариф будет 15 или 600 грн? (несколько раз перечитал описание комиссий, но все равно ничего не понял)
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