monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 січ, 2023 17:02
а есть % на остаток личных средств здесь?
Сколько насыпают?
emeta
Повідомлень: 2118
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Додано: Чет 05 січ, 2023 17:10
emeta написав:
а есть % на остаток личных средств здесь?
Сколько насыпают?
Нет
antey718
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:42
Доставка именной карты сколько стоит?
lubarec
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 21:09
lloydbanksua написав: vpchelko написав: lloydbanksua
Разве BlaBlaCar это не обычный П2П перевод?
Нет. В альфе проходит, как такси, поэтому и спрашиваю.
Так в альфе можно и мсс посмотреть. Какой там?
Кащей
Повідомлень: 1528
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 21:21
Кащей написав: lloydbanksua написав: vpchelko написав: lloydbanksua
Разве BlaBlaCar это не обычный П2П перевод?
Нет. В альфе проходит, как такси, поэтому и спрашиваю.
Так в альфе можно и мсс посмотреть. Какой там?
4121
Да, в моно такой же МСС.
lloydbanksua
Повідомлень: 1323
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Додано: Нед 08 січ, 2023 14:25
Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто знает, по ОВДП
https://www.monobank.ua/bonds-tariffs
- в декабре писали моно ввёл комиссию. Она сейчас применяется или нет? А то там в тарифах сноска - тариф стягується при відновленні депозитарієм Національного банку України тарифів на депозитарні послуги за
ОВДП, коди ISIN яких відносяться до «військових облігацій»
- и как понять в реальной ситуации какой тариф будет 15 или 600 грн? (несколько раз перечитал описание комиссий, но все равно ничего не понял)
Alpha1251
Повідомлень: 359
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Додано: Нед 08 січ, 2023 14:50
Alpha1251 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто знает, по ОВДП
https://www.monobank.ua/bonds-tariffs
- в декабре писали моно ввёл комиссию. Она сейчас применяется или нет? А то там в тарифах сноска - тариф стягується при відновленні депозитарієм Національного банку України тарифів на депозитарні послуги за
ОВДП, коди ISIN яких відносяться до «військових облігацій»
- и как понять в реальной ситуации какой тариф будет 15 или 600 грн? (несколько раз перечитал описание комиссий, но все равно ничего не понял)
Сейчас комиссии нет (пару дней назад покупал).
Где-то на форумах видел, что с кого-то они уже лупанули комиссию 600 грн, но когда кота ткнули носом в новость, что НБУ продлил отмену комиссии до
23 квітня 2023 року
то вернули.
ramaz
Повідомлень: 577
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Додано: Нед 08 січ, 2023 15:03
Порт написав: greenozon написав:
Горохівський в тг якусь шифрограму дав -
1️⃣8️⃣/01️⃣—>💣🐈🕹️💳
хтось вже розшифрував?
дубль як малюнок
https://prnt.sc/Ynx7MFLadqkZ
Видимо намек на 18 января 2017 года, когда начали работу над проектом.
Горох похвалився в тг що жоден моно-котік не відгадав його ребус ДОСІ!
greenozon
Повідомлень: 14542
З нами з: 01.06.14
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Подякували: 1357 раз.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 15:53
greenozon написав: Порт написав: greenozon написав:
Горохівський в тг якусь шифрограму дав -
1️⃣8️⃣/01️⃣—>💣🐈🕹️💳
хтось вже розшифрував?
дубль як малюнок
https://prnt.sc/Ynx7MFLadqkZ
Видимо намек на 18 января 2017 года, когда начали работу над проектом.
Горох похвалився в тг що жоден моно-котік не відгадав його ребус ДОСІ!
18.01 "вибухне" котяча гра карткою?
valya
Повідомлень: 1725
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Додано: Нед 08 січ, 2023 15:54
greenozon написав: Порт написав: greenozon написав:
Горохівський в тг якусь шифрограму дав -
1️⃣8️⃣/01️⃣—>💣🐈🕹️💳
хтось вже розшифрував?
дубль як малюнок
https://prnt.sc/Ynx7MFLadqkZ
Видимо намек на 18 января 2017 года, когда начали работу над проектом.
Горох похвалився в тг що жоден моно-котік не відгадав його ребус ДОСІ!
розіграш карток мабуть буде, теж мені загадка))
посетитель
Повідомлень: 578
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