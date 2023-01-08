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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 154155156157

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
17
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:02

а есть % на остаток личных средств здесь?
Сколько насыпают?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:10

  emeta написав:а есть % на остаток личных средств здесь?
Сколько насыпают?

Нет
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:42

Re: monobank

Доставка именной карты сколько стоит?
lubarec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 21:09

Re: monobank

lloydbanksua написав:
  vpchelko написав:lloydbanksua
Разве BlaBlaCar это не обычный П2П перевод?

Нет. В альфе проходит, как такси, поэтому и спрашиваю.
Так в альфе можно и мсс посмотреть. Какой там?
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 21:21

  Кащей написав:
lloydbanksua написав:
  vpchelko написав:lloydbanksua
Разве BlaBlaCar это не обычный П2П перевод?

Нет. В альфе проходит, как такси, поэтому и спрашиваю.
Так в альфе можно и мсс посмотреть. Какой там?

4121
Да, в моно такой же МСС.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:25

Re: monobank

Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто знает, по ОВДП
https://www.monobank.ua/bonds-tariffs

- в декабре писали моно ввёл комиссию. Она сейчас применяется или нет? А то там в тарифах сноска - тариф стягується при відновленні депозитарієм Національного банку України тарифів на депозитарні послуги за
ОВДП, коди ISIN яких відносяться до «військових облігацій»

- и как понять в реальной ситуации какой тариф будет 15 или 600 грн? (несколько раз перечитал описание комиссий, но все равно ничего не понял)
Alpha1251
 
Повідомлень: 359
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:50

  Alpha1251 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто знает, по ОВДП
https://www.monobank.ua/bonds-tariffs

- в декабре писали моно ввёл комиссию. Она сейчас применяется или нет? А то там в тарифах сноска - тариф стягується при відновленні депозитарієм Національного банку України тарифів на депозитарні послуги за
ОВДП, коди ISIN яких відносяться до «військових облігацій»

- и как понять в реальной ситуации какой тариф будет 15 или 600 грн? (несколько раз перечитал описание комиссий, но все равно ничего не понял)

Сейчас комиссии нет (пару дней назад покупал).
Где-то на форумах видел, что с кого-то они уже лупанули комиссию 600 грн, но когда кота ткнули носом в новость, что НБУ продлил отмену комиссии до 23 квітня 2023 року то вернули.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:03

  Порт написав:
  greenozon написав:Горохівський в тг якусь шифрограму дав -


1️⃣8️⃣/01️⃣—>💣🐈🕹️💳

хтось вже розшифрував?

дубль як малюнок https://prnt.sc/Ynx7MFLadqkZ

Видимо намек на 18 января 2017 года, когда начали работу над проектом.


Горох похвалився в тг що жоден моно-котік не відгадав його ребус ДОСІ! :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:53

  greenozon написав:
  Порт написав:
  greenozon написав:Горохівський в тг якусь шифрограму дав -


1️⃣8️⃣/01️⃣—>💣🐈🕹️💳

хтось вже розшифрував?

дубль як малюнок https://prnt.sc/Ynx7MFLadqkZ

Видимо намек на 18 января 2017 года, когда начали работу над проектом.


Горох похвалився в тг що жоден моно-котік не відгадав його ребус ДОСІ! :)

18.01 "вибухне" котяча гра карткою?
valya
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:54

  greenozon написав:
  Порт написав:
  greenozon написав:Горохівський в тг якусь шифрограму дав -


1️⃣8️⃣/01️⃣—>💣🐈🕹️💳

хтось вже розшифрував?

дубль як малюнок https://prnt.sc/Ynx7MFLadqkZ

Видимо намек на 18 января 2017 года, когда начали работу над проектом.


Горох похвалився в тг що жоден моно-котік не відгадав його ребус ДОСІ! :)
розіграш карток мабуть буде, теж мені загадка))
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  #<1 ... 154155156157
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