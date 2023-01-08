greenozon написав:Горохівський в тг якусь шифрограму дав -
1️⃣8️⃣/01️⃣—>💣🐈🕹️💳
хтось вже розшифрував?
дубль як малюнок
https://prnt.sc/Ynx7MFLadqkZ
у свою річницю котяра вибухне новим геймдізом карток
... ну граються діточки у банді
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 січ, 2023 17:45
у свою річницю котяра вибухне новим геймдізом карток
... ну граються діточки у банді
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