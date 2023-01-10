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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 155156157158

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
17
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:45

  greenozon написав:Горохівський в тг якусь шифрограму дав -


1️⃣8️⃣/01️⃣—>💣🐈🕹️💳

хтось вже розшифрував?

дубль як малюнок https://prnt.sc/Ynx7MFLadqkZ

у свою річницю котяра вибухне новим геймдізом карток :mrgreen:
... ну граються діточки у банді
Amethyst
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Повідомлень: 3472
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 10:18

  greenozon написав:Горох похвалився в тг що жоден моно-котік не відгадав його ребус ДОСІ! :)

А чому, чому ніхто не відгадав, він не поділився? Бо скоріш за все, воно нікому не упало - до тих дурниць взагалі витрачати час))
042013
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:33

Re: monobank

бекоштовно нехай сам свої ребуси розгадує) мастовік-затєйнік
lamal
 
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