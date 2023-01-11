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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 січ, 2023 17:45
greenozon написав:
Горохівський в тг якусь шифрограму дав -
1️⃣8️⃣/01️⃣—>💣🐈🕹️💳
хтось вже розшифрував?
дубль як малюнок https://prnt.sc/Ynx7MFLadqkZ
у свою річницю котяра вибухне новим геймдізом карток
... ну граються діточки у банді
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Додано: Вів 10 січ, 2023 10:18
greenozon написав:
Горох похвалився в тг що жоден моно-котік не відгадав його ребус ДОСІ!
А чому, чому ніхто не відгадав, він не поділився? Бо скоріш за все, воно нікому не упало - до тих дурниць взагалі витрачати час))
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Додано: Вів 10 січ, 2023 11:33
бекоштовно нехай сам свої ребуси розгадує) мастовік-затєйнік
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Додано: Вів 10 січ, 2023 18:55
Ноу хау від моно, чи універсал банку
При знятті валютного депозиту видають тільки еквівалент 100 долларів/евро. З рештою робіть, що заманеться: залишайте на рахунку, мінйте в додатку.
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andyteam
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Додано: Вів 10 січ, 2023 20:03
andyteam написав:
Ноу хау від моно, чи універсал банку
При знятті валютного депозиту видають тільки еквівалент 100 долларів/евро. З рештою робіть, що заманеться: залишайте на рахунку, мінйте в додатку.
При отриманнi депо через партнера А-банк такого неподобства нема
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Додано: Вів 10 січ, 2023 21:16
andyteam написав:
Ноу хау від моно, чи універсал банку
При знятті валютного депозиту видають тільки еквівалент 100 долларів/евро. З рештою робіть, що заманеться: залишайте на рахунку, мінйте в додатку.
Так завжди було, навіть до війни
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Maxwe11
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Додано: Сер 11 січ, 2023 05:26
andyteam написав:
Ноу хау від моно, чи універсал банку
При знятті валютного депозиту видають тільки еквівалент 100 долларів/евро. З рештою робіть, що заманеться: залишайте на рахунку, мінйте в додатку.
якщо знаєте про неподобства,то і робить депозит х100 ,відсотки гривнєю-їх майже нема.
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sens
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Додано: Сер 11 січ, 2023 06:11
Maxwe11 написав: andyteam написав:
Ноу хау від моно, чи універсал банку
При знятті валютного депозиту видають тільки еквівалент 100 долларів/евро. З рештою робіть, що заманеться: залишайте на рахунку, мінйте в додатку.
Так завжди було, навіть до війни
ні разу не було з березня 22 року
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andyteam
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Додано: Сер 11 січ, 2023 06:13
sens написав: andyteam написав:
Ноу хау від моно, чи універсал банку
При знятті валютного депозиту видають тільки еквівалент 100 долларів/евро. З рештою робіть, що заманеться: залишайте на рахунку, мінйте в додатку.
якщо знаєте про неподобства,то і робить депозит х100 ,відсотки гривнєю-їх майже нема.
Для мене простіше забрати остаки депозитів і не мати з ними справи, не буду заважати людям і створювати незручності
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andyteam
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