monobank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 січ, 2023 17:45
greenozon написав:
Горохівський в тг якусь шифрограму дав -
1️⃣8️⃣/01️⃣—>💣🐈🕹️💳
хтось вже розшифрував?
дубль як малюнок
https://prnt.sc/Ynx7MFLadqkZ
у свою річницю котяра вибухне новим геймдізом карток
... ну граються діточки у банді
Amethyst
Повідомлень: 3478
З нами з: 05.05.21
Подякував: 224 раз.
Подякували: 648 раз.
Профіль
1
8
Додано: Вів 10 січ, 2023 10:18
greenozon написав:
Горох похвалився в тг що жоден моно-котік не відгадав його ребус ДОСІ!
А чому, чому ніхто не відгадав, він не поділився? Бо скоріш за все, воно нікому не упало - до тих дурниць взагалі витрачати час))
042013
Повідомлень: 127
З нами з: 22.07.18
Подякував: 61 раз.
Подякували: 12 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 січ, 2023 11:33
бекоштовно нехай сам свої ребуси розгадує) мастовік-затєйнік
lamal
Повідомлень: 201
З нами з: 11.03.21
Подякував: 71 раз.
Подякували: 24 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 січ, 2023 18:55
Ноу хау від моно, чи універсал банку
При знятті валютного депозиту видають тільки еквівалент 100 долларів/евро. З рештою робіть, що заманеться: залишайте на рахунку, мінйте в додатку.
andyteam
Повідомлень: 135
З нами з: 16.07.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 січ, 2023 20:03
andyteam написав:
Ноу хау від моно, чи універсал банку
При знятті валютного депозиту видають тільки еквівалент 100 долларів/евро. З рештою робіть, що заманеться: залишайте на рахунку, мінйте в додатку.
При отриманнi депо через партнера А-банк такого неподобства нема
Alien
Повідомлень: 1150
З нами з: 12.01.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 287 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 10 січ, 2023 21:16
andyteam написав:
Ноу хау від моно, чи універсал банку
При знятті валютного депозиту видають тільки еквівалент 100 долларів/евро. З рештою робіть, що заманеться: залишайте на рахунку, мінйте в додатку.
Так завжди було, навіть до війни
Maxwe11
Повідомлень: 78
З нами з: 04.09.22
Подякував: 10 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 січ, 2023 05:26
andyteam написав:
Ноу хау від моно, чи універсал банку
При знятті валютного депозиту видають тільки еквівалент 100 долларів/евро. З рештою робіть, що заманеться: залишайте на рахунку, мінйте в додатку.
якщо знаєте про неподобства,то і робить депозит х100 ,відсотки гривнєю-їх майже нема.
sens
Повідомлень: 13100
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 741 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 січ, 2023 06:11
Maxwe11 написав: andyteam написав:
Ноу хау від моно, чи універсал банку
При знятті валютного депозиту видають тільки еквівалент 100 долларів/евро. З рештою робіть, що заманеться: залишайте на рахунку, мінйте в додатку.
Так завжди було, навіть до війни
ні разу не було з березня 22 року
andyteam
Повідомлень: 135
З нами з: 16.07.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 січ, 2023 06:13
sens написав: andyteam написав:
Ноу хау від моно, чи універсал банку
При знятті валютного депозиту видають тільки еквівалент 100 долларів/евро. З рештою робіть, що заманеться: залишайте на рахунку, мінйте в додатку.
якщо знаєте про неподобства,то і робить депозит х100 ,відсотки гривнєю-їх майже нема.
Для мене простіше забрати остаки депозитів і не мати з ними справи, не буду заважати людям і створювати незручності
andyteam
Повідомлень: 135
З нами з: 16.07.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 січ, 2023 13:08
"Зради" з кратністю 100 при знятті вал. депозиту нема, принаймні для мене. Зателефонував у Моню. Мова йде про вимогу партнерів про замовлення готівки кратно 100, як я і думав.
Ніхто не заважає комбінувати декілька депозитів, щоб у сумі вони були кратні 100. Я так і роблю в Моні та ін. Відкриваю з наявних коштів на скільки дозволяє курс, а потім відкриваю корегуючий депозит, щоб підігнати під кратність 100.
Клиент_
Повідомлень: 278
З нами з: 25.02.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 58 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему