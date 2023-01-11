RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 155156157158

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
17
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:45

  greenozon написав:Горохівський в тг якусь шифрограму дав -


1️⃣8️⃣/01️⃣—>💣🐈🕹️💳

хтось вже розшифрував?

дубль як малюнок https://prnt.sc/Ynx7MFLadqkZ

у свою річницю котяра вибухне новим геймдізом карток :mrgreen:
... ну граються діточки у банді
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3478
З нами з: 05.05.21
Подякував: 224 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
1
8
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 10:18

  greenozon написав:Горох похвалився в тг що жоден моно-котік не відгадав його ребус ДОСІ! :)

А чому, чому ніхто не відгадав, він не поділився? Бо скоріш за все, воно нікому не упало - до тих дурниць взагалі витрачати час))
042013
 
Повідомлень: 127
З нами з: 22.07.18
Подякував: 61 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:33

Re: monobank

бекоштовно нехай сам свої ребуси розгадує) мастовік-затєйнік
lamal
 
Повідомлень: 201
З нами з: 11.03.21
Подякував: 71 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 18:55

Валютний депозит

Ноу хау від моно, чи універсал банку

При знятті валютного депозиту видають тільки еквівалент 100 долларів/евро. З рештою робіть, що заманеться: залишайте на рахунку, мінйте в додатку.
andyteam
 
Повідомлень: 135
З нами з: 16.07.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 20:03

  andyteam написав:Ноу хау від моно, чи універсал банку

При знятті валютного депозиту видають тільки еквівалент 100 долларів/евро. З рештою робіть, що заманеться: залишайте на рахунку, мінйте в додатку.

При отриманнi депо через партнера А-банк такого неподобства нема
Alien
 
Повідомлень: 1150
З нами з: 12.01.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 21:16

  andyteam написав:Ноу хау від моно, чи універсал банку

При знятті валютного депозиту видають тільки еквівалент 100 долларів/евро. З рештою робіть, що заманеться: залишайте на рахунку, мінйте в додатку.

Так завжди було, навіть до війни
Maxwe11
 
Повідомлень: 78
З нами з: 04.09.22
Подякував: 10 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 05:26

  andyteam написав:Ноу хау від моно, чи універсал банку

При знятті валютного депозиту видають тільки еквівалент 100 долларів/евро. З рештою робіть, що заманеться: залишайте на рахунку, мінйте в додатку.
якщо знаєте про неподобства,то і робить депозит х100 ,відсотки гривнєю-їх майже нема.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13100
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 06:11

  Maxwe11 написав:
  andyteam написав:Ноу хау від моно, чи універсал банку

При знятті валютного депозиту видають тільки еквівалент 100 долларів/евро. З рештою робіть, що заманеться: залишайте на рахунку, мінйте в додатку.

Так завжди було, навіть до війни
ні разу не було з березня 22 року
andyteam
 
Повідомлень: 135
З нами з: 16.07.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 06:13

  sens написав:
  andyteam написав:Ноу хау від моно, чи універсал банку

При знятті валютного депозиту видають тільки еквівалент 100 долларів/евро. З рештою робіть, що заманеться: залишайте на рахунку, мінйте в додатку.
якщо знаєте про неподобства,то і робить депозит х100 ,відсотки гривнєю-їх майже нема.

Для мене простіше забрати остаки депозитів і не мати з ними справи, не буду заважати людям і створювати незручності
andyteam
 
Повідомлень: 135
З нами з: 16.07.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:08

"Зради" з кратністю 100 при знятті вал. депозиту нема, принаймні для мене. Зателефонував у Моню. Мова йде про вимогу партнерів про замовлення готівки кратно 100, як я і думав.
Ніхто не заважає комбінувати декілька депозитів, щоб у сумі вони були кратні 100.
Я так і роблю в Моні та ін. Відкриваю з наявних коштів на скільки дозволяє курс, а потім відкриваю корегуючий депозит, щоб підігнати під кратність 100.
Клиент_
 
Повідомлень: 278
З нами з: 25.02.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 155156157158
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lamal і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5838)
11.01.2023 13:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.