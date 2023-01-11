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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:10
Re: monobank
Не знаю в кого як зі зняттям валютки з карти, але моя епопея тривала з початку листопада. То в Універсалі на касі не було потрібної суми, то вони переносили три рази. Аж нарешті після свят запропонували зняти кошти через Укргазбанк, що і було зроблено. Такі-от справи у банку без відділень)
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:21
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:43
В листопадi та груднi точно не було. Хоча при замовленнi через гарячку монi виплат на а-банк, ГЛ дiйсно вказувалась сума округлена до сотень одиниць валюти. Проте реальна виплата вiдбувалась в а-банку в розмiрi повної суми вкладу з врахуванням %%. Про всяк випадок я страхувався та мав з собою дрiбнi банкноти у валютi депо щоб дати банку здачу. Але по ойро здача виявилась не потрiбною. Банк видав увесь вклад, що був бiльше нiж замовлена сума з єдиною оговоркою - що у валютi видавалась сума кратна 5 EUR. Все що менше - я продавав а-банку.
Хочете сказати що зараз абанк видасть лише суму вказану у замовленнi? А що вiн зробить "з хвостиком"? Адже вiн не може списати з вкладу усю суму, а видати лише замовлене.
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:53
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