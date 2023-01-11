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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 156157158159

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
17
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:10

Re: monobank

Не знаю в кого як зі зняттям валютки з карти, але моя епопея тривала з початку листопада. То в Універсалі на касі не було потрібної суми, то вони переносили три рази. Аж нарешті після свят запропонували зняти кошти через Укргазбанк, що і було зроблено. Такі-от справи у банку без відділень)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:21

  Alien написав:,
При отриманнi депо через партнера А-банк такого неподобства нема

вже є
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:43

  J написав:
  Alien написав:,
При отриманнi депо через партнера А-банк такого неподобства нема

вже є

В листопадi та груднi точно не було. Хоча при замовленнi через гарячку монi виплат на а-банк, ГЛ дiйсно вказувалась сума округлена до сотень одиниць валюти. Проте реальна виплата вiдбувалась в а-банку в розмiрi повної суми вкладу з врахуванням %%. Про всяк випадок я страхувався та мав з собою дрiбнi банкноти у валютi депо щоб дати банку здачу. Але по ойро здача виявилась не потрiбною. Банк видав увесь вклад, що був бiльше нiж замовлена сума з єдиною оговоркою - що у валютi видавалась сума кратна 5 EUR. Все що менше - я продавав а-банку.
Хочете сказати що зараз абанк видасть лише суму вказану у замовленнi? А що вiн зробить "з хвостиком"? Адже вiн не може списати з вкладу усю суму, а видати лише замовлене.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:53

  Alien написав:,
Хочете сказати що зараз абанк видасть лише суму вказану у замовленнi? А що вiн зробить "з хвостиком"? Адже вiн не може списати з вкладу усю суму, а видати лише замовлене.

спишуть ту суму що видасть
J
 
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  #<1 ... 156157158159
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