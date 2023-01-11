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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:10
Не знаю в кого як зі зняттям валютки з карти, але моя епопея тривала з початку листопада. То в Універсалі на касі не було потрібної суми, то вони переносили три рази. Аж нарешті після свят запропонували зняти кошти через Укргазбанк, що і було зроблено. Такі-от справи у банку без відділень)
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nighthawk5
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Додано: Сер 11 січ, 2023 14:21
Alien написав:
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При отриманнi депо через партнера А-банк такого неподобства нема
вже є
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Додано: Сер 11 січ, 2023 14:43
J написав: Alien написав:
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При отриманнi депо через партнера А-банк такого неподобства нема
вже є
В листопадi та груднi точно не було. Хоча при замовленнi через гарячку монi виплат на а-банк, ГЛ дiйсно вказувалась сума округлена до сотень одиниць валюти. Проте реальна виплата вiдбувалась в а-банку в розмiрi повної суми вкладу з врахуванням %%. Про всяк випадок я страхувався та мав з собою дрiбнi банкноти у валютi депо щоб дати банку здачу. Але по ойро здача виявилась не потрiбною. Банк видав увесь вклад, що був бiльше нiж замовлена сума з єдиною оговоркою - що у валютi видавалась сума кратна 5 EUR. Все що менше - я продавав а-банку.
Хочете сказати що зараз абанк видасть лише суму вказану у замовленнi? А що вiн зробить "з хвостиком"? Адже вiн не може списати з вкладу усю суму, а видати лише замовлене.
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Alien
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Додано: Сер 11 січ, 2023 14:53
Alien написав:
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Хочете сказати що зараз абанк видасть лише суму вказану у замовленнi? А що вiн зробить "з хвостиком"? Адже вiн не може списати з вкладу усю суму, а видати лише замовлене.
спишуть ту суму що видасть
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Додано: Сер 11 січ, 2023 15:08
Alien написав:
Хочете сказати що зараз абанк видасть лише суму вказану у замовленнi? А що вiн зробить "з хвостиком"? Адже вiн не може списати з вкладу усю суму, а видати лише замовлене
Зробить видачу всієї суми вкладу, те що не кратне 100 доларам обміняє та видасть гривнею
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lara_08
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Додано: Сер 11 січ, 2023 15:17
lara_08 написав: Alien написав:
Хочете сказати що зараз абанк видасть лише суму вказану у замовленнi? А що вiн зробить "з хвостиком"? Адже вiн не може списати з вкладу усю суму, а видати лише замовлене
Зробить видачу всієї суми вкладу, те що не кратне 100 доларам обміняє та видасть гривнею
Та в мене тут не лишилось депо взагалi. Я просто цiкавлюсь з точки зору розумiння процесу. Адже по сутi те саме було i в груднi - з технiчної точки зору сума замовлення була меншою нiж сума вкладу. Але це нiяк не завадило касиру видати усю суму у валютi крiм залишку що був менше 5 EUR. Не можу зрозумiти - що такого принципового могло змiнитись щоб абанк не мiг продовжувати видавати вклади як ранiшe? Втiм питання риторичне - я тут з грудня лише спостерiгач.
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Alien
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Додано: Сер 11 січ, 2023 16:42
nighthawk5 написав:
Не знаю в кого як зі зняттям валютки з карти, але моя епопея тривала з початку листопада. То в Універсалі на касі не було потрібної суми, то вони переносили три рази. Аж нарешті після свят запропонували зняти кошти через Укргазбанк, що і було зроблено. Такі-от справи у банку без відділень)
У Києві?
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