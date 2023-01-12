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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 4.1 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
17
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:10

Re: monobank

Не знаю в кого як зі зняттям валютки з карти, але моя епопея тривала з початку листопада. То в Універсалі на касі не було потрібної суми, то вони переносили три рази. Аж нарешті після свят запропонували зняти кошти через Укргазбанк, що і було зроблено. Такі-от справи у банку без відділень)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:21

  Alien написав:,
При отриманнi депо через партнера А-банк такого неподобства нема

вже є
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:43

  J написав:
  Alien написав:,
При отриманнi депо через партнера А-банк такого неподобства нема

вже є

В листопадi та груднi точно не було. Хоча при замовленнi через гарячку монi виплат на а-банк, ГЛ дiйсно вказувалась сума округлена до сотень одиниць валюти. Проте реальна виплата вiдбувалась в а-банку в розмiрi повної суми вкладу з врахуванням %%. Про всяк випадок я страхувався та мав з собою дрiбнi банкноти у валютi депо щоб дати банку здачу. Але по ойро здача виявилась не потрiбною. Банк видав увесь вклад, що був бiльше нiж замовлена сума з єдиною оговоркою - що у валютi видавалась сума кратна 5 EUR. Все що менше - я продавав а-банку.
Хочете сказати що зараз абанк видасть лише суму вказану у замовленнi? А що вiн зробить "з хвостиком"? Адже вiн не може списати з вкладу усю суму, а видати лише замовлене.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:53

  Alien написав:,
Хочете сказати що зараз абанк видасть лише суму вказану у замовленнi? А що вiн зробить "з хвостиком"? Адже вiн не може списати з вкладу усю суму, а видати лише замовлене.

спишуть ту суму що видасть
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 15:08

Re: monobank

  Alien написав:Хочете сказати що зараз абанк видасть лише суму вказану у замовленнi? А що вiн зробить "з хвостиком"? Адже вiн не може списати з вкладу усю суму, а видати лише замовлене

Зробить видачу всієї суми вкладу, те що не кратне 100 доларам обміняє та видасть гривнею
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 15:17

  lara_08 написав:
  Alien написав:Хочете сказати що зараз абанк видасть лише суму вказану у замовленнi? А що вiн зробить "з хвостиком"? Адже вiн не може списати з вкладу усю суму, а видати лише замовлене

Зробить видачу всієї суми вкладу, те що не кратне 100 доларам обміняє та видасть гривнею

Та в мене тут не лишилось депо взагалi. Я просто цiкавлюсь з точки зору розумiння процесу. Адже по сутi те саме було i в груднi - з технiчної точки зору сума замовлення була меншою нiж сума вкладу. Але це нiяк не завадило касиру видати усю суму у валютi крiм залишку що був менше 5 EUR. Не можу зрозумiти - що такого принципового могло змiнитись щоб абанк не мiг продовжувати видавати вклади як ранiшe? Втiм питання риторичне - я тут з грудня лише спостерiгач.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 16:42

  nighthawk5 написав:Не знаю в кого як зі зняттям валютки з карти, але моя епопея тривала з початку листопада. То в Універсалі на касі не було потрібної суми, то вони переносили три рази. Аж нарешті після свят запропонували зняти кошти через Укргазбанк, що і було зроблено. Такі-от справи у банку без відділень)

У Києві?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 19:04

Re: monobank

  nighthawk5 написав:Аж нарешті після свят запропонували зняти кошти через Укргазбанк, що і було зроблено.
А що для цього запропонували надати?
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 20:28

  nighthawk5 написав:Не знаю в кого як зі зняттям валютки з карти, але моя епопея тривала з початку листопада. То в Універсалі на касі не було потрібної суми, то вони переносили три рази. Аж нарешті після свят запропонували зняти кошти через Укргазбанк, що і було зроблено. Такі-от справи у банку без відділень)

валюту? через Укргаз? я тоже так хочу
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 13:24

Re: monobank

  novichok написав:У Києві?

Ні, це Львів

  Howl написав:А що для цього запропонували надати?

Крім заявки на зняття і стандартного набору документів ніби нічого. Комісію за переказ між картками для цієї операції монобанк компенсував і на тому я йому дякую

  nekefer написав:валюту? через Укргаз? я тоже так хочу

Єдиний нюанс - для Укргазу я не був новим клієнтом і з урахуванням черги це зайняло десь трохи більше півгодини. А ще там максимальна сума була обмежена, якщо не помиляюсь не більше $2.7к
nighthawk5
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