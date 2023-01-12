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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 січ, 2023 16:41
nighthawk5 написав:
,А ще там максимальна сума була обмежена, якщо не помиляюсь не більше $2.7к
а ви до якої суми звикли ?
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