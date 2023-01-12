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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 січ, 2023 16:41
nighthawk5 написав:
,А ще там максимальна сума була обмежена, якщо не помиляюсь не більше $2.7к
а ви до якої суми звикли ?
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Додано: Чет 12 січ, 2023 23:01
Подскажите пожалуйста, платит ли Моно за хранение денег на карте. Ну либо какой то аналог Доходного сейфа от Аллы ?
И какой процент, если да
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serg1974
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Додано: Чет 12 січ, 2023 23:06
serg1974 написав:
Подскажите пожалуйста, платит ли Моно за хранение денег на карте. Ну либо какой то аналог Доходного сейфа от Аллы ?
И какой процент, если да
Раніше платив якщо кошти закидувати на банку. Наразі - ні
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Alien
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Додано: Чет 12 січ, 2023 23:06
serg1974 написав:
Подскажите пожалуйста, платит ли Моно за хранение денег на карте. Ну либо какой то аналог Доходного сейфа от Аллы ?
И какой процент, если да
Нет, не платит. Аналога доходного сейфа тоже нет.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 12 січ, 2023 23:12
lloydbanksua написав:
Аналога доходного сейфа тоже нет.
А Банка?
0,01%
Божевільні відсотки!
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novichok
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