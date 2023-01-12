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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 157158159160

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
17
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 16:41

  nighthawk5 написав:,А ще там максимальна сума була обмежена, якщо не помиляюсь не більше $2.7к

а ви до якої суми звикли ?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 23:01

Re: monobank

Подскажите пожалуйста, платит ли Моно за хранение денег на карте. Ну либо какой то аналог Доходного сейфа от Аллы ?
И какой процент, если да
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 23:06

  serg1974 написав:Подскажите пожалуйста, платит ли Моно за хранение денег на карте. Ну либо какой то аналог Доходного сейфа от Аллы ?
И какой процент, если да

Раніше платив якщо кошти закидувати на банку. Наразі - ні
Alien
 
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2
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 23:06

  serg1974 написав:Подскажите пожалуйста, платит ли Моно за хранение денег на карте. Ну либо какой то аналог Доходного сейфа от Аллы ?
И какой процент, если да

Нет, не платит. Аналога доходного сейфа тоже нет.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 23:12

  lloydbanksua написав: Аналога доходного сейфа тоже нет.

А Банка? :) 0,01%
Божевільні відсотки!
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 23:48

Re: monobank

Понял. Спасибо. Жаль
serg1974
 
Повідомлень: 706
З нами з: 27.10.10
Подякував: 38 раз.
Подякували: 60 раз.
 
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  #<1 ... 157158159160
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