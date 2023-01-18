RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 158159160161

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
17
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 10:49

грохівський знов буянить

https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/16/695982/
greenozon
 
Повідомлень: 14588
З нами з: 01.06.14
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 14:27

  greenozon написав:грохівський знов буянить

https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/16/695982/

Якщо почитати текст, то вже ні.
klug
 
Повідомлень: 7883
З нами з: 18.08.14
Подякував: 331 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:03

Re: monobank

  klug написав:Якщо почитати текст, то вже ні.

як казали мені декотрі люди, особливо буйним в будь-яких справах, менти додому , згодом, привозять персональні повістки.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5615
З нами з: 23.11.14
Подякував: 728 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 22:30

  Goodman написав:
  klug написав:Якщо почитати текст, то вже ні.

як казали мені декотрі люди, особливо буйним в будь-яких справах, менти додому , згодом, привозять персональні повістки.

Хто про що, а Goodman про лазню.
klug
 
Повідомлень: 7883
З нами з: 18.08.14
Подякував: 331 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 00:23

  klug написав:
  greenozon написав:грохівський знов буянить

https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/16/695982/

Якщо почитати текст, то вже ні.


коли я зранку читав новини за чашкою кави то секції "Доповнено" ще не доповнили :)

PSпрочитав десь в тг що він відмовився від оригінальної задумки лише на час війни
а потім знов треба розуміти зашкребуть кішки, бо на кону золоті гори
greenozon
 
Повідомлень: 14588
З нами з: 01.06.14
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 01:02

Re: monobank

  klug написав:Хто про що, а Goodman про лазню.

мем дня, зайшов на ст. М.Мінська, вийшов під Бахмутом, завдяки розгалудженості метрополітену.
Казав один воєнний по марафоні, всіх помиємо.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5615
З нами з: 23.11.14
Подякував: 728 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:05

Re: monobank

Це чудо в конторі притули, чи в них просто антураж однаковий?Зображення
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5717
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1340 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 158159160161
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2280)
18.01.2023 17:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.