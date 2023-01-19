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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 січ, 2023 10:49
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Додано: Пон 16 січ, 2023 14:27
Якщо почитати текст, то вже ні.
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klug
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Додано: Пон 16 січ, 2023 21:03
klug написав:
Якщо почитати текст, то вже ні.
як казали мені декотрі люди, особливо буйним в будь-яких справах, менти додому , згодом, привозять персональні повістки.
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Goodman
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Додано: Пон 16 січ, 2023 22:30
Goodman написав: klug написав:
Якщо почитати текст, то вже ні.
як казали мені декотрі люди, особливо буйним в будь-яких справах, менти додому , згодом, привозять персональні повістки.
Хто про що, а Goodman
про лазню.
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klug
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Додано: Сер 18 січ, 2023 00:23
klug написав:
Якщо почитати текст, то вже ні.
коли я зранку читав новини за чашкою кави то секції "Доповнено" ще не доповнили
PSпрочитав десь в тг що він відмовився від оригінальної задумки лише на час війни
а потім знов треба розуміти зашкребуть кішки, бо на кону золоті гори
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greenozon
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Додано: Сер 18 січ, 2023 01:02
klug написав:
Хто про що, а Goodman про лазню.
мем дня, зайшов на ст. М.Мінська, вийшов під Бахмутом, завдяки розгалудженості метрополітену.
Казав один воєнний по марафоні, всіх помиємо.
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Goodman
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Додано: Чет 19 січ, 2023 11:26
гарно ребуснули, таки дійсно ніхто не вгадавviewtopic.php?p=5527280#p5527280
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greenozon
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