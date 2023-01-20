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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:28
Перестали отображаться копейки в приложении. Опять кот что то накрутил.
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Порт
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:34
Порт в настройках включите.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:37
Порт написав:
Перестали отображаться копейки в приложении. Опять кот что то накрутил.
В черговому оновленi у середу 18.01.2023 - котики повернули до первiсних налаштувань ряд властивостей карток. Зокрема перестали показувати копiйки, почали показувати ачiвки - тим у кого вони були вимкненi, увiмкнули меню "вiдображати мене у контактах iнших користувачiв" тим у кого воно було вимкнено. Це те що бачив особисто я. Прийшлося переналаштовувати все назад. Може змiнили ще щось - важко вгадати поки випадково не натрапиш на змiни яких не робив.
Пiдтримка котикiв на питання WТF - морозиться, створили вже двi заявки, обiцяють згодом пояснити як могло так статись що менi примусово попереключали налаштування, якi я свiдомо вимикав або навпаки вмикав. Чекаю що вiдповiдатимуть
Востаннє редагувалось Alien
в П'ят 20 січ, 2023 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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Alien
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:43
Alien написав: Порт написав:
Перестали отображаться копейки в приложении. Опять кот что то накрутил.
В черговому оновленi у середу 18.01.2023 - котики повернули до первiсних налаштувань ряд властивостей карток. Зокрема перестали показувати копiйки, почали показувати ачiвки - тим у кого вони були вимкненi, увiмкнули меню "вiдображати мене у контактах iнших користувачiв" тим у кого воно було вимкнено. Це те що бачив особисто я. Прийшлося переналаштовувати все назад. Може змiнили ще щось - важко вгадати поки випадково не натрапиш на змiни яких не робив.
Пiдтримка котикiв на питання WHF - морозиться, створили вже двi заявки, обiцяють згодом пояснити як могло так статись що менi примусово попереключали налаштування, якi я свiдомо вимикав або навпаки вмикав. Чекаю що вiдповiдатимуть
С таким подходом можно далеко зайти, моно должен быть осторожнее с самостоятельным изменением настроек пользователя.
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Порт
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