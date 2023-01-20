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банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 159160161162 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 4.1 5 37 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 11% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 11 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 46% 17 Всього голосів : 37 Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:34 Порт в настройках включите. lloydbanksua

Повідомлень: 1340 З нами з: 22.04.20 Подякував: 64 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:37 Порт написав: Перестали отображаться копейки в приложении. Опять кот что то накрутил. Перестали отображаться копейки в приложении. Опять кот что то накрутил.

В черговому оновленi у середу 18.01.2023 - котики повернули до первiсних налаштувань ряд властивостей карток. Зокрема перестали показувати копiйки, почали показувати ачiвки - тим у кого вони були вимкненi, увiмкнули меню "вiдображати мене у контактах iнших користувачiв" тим у кого воно було вимкнено. Це те що бачив особисто я. Прийшлося переналаштовувати все назад. Може змiнили ще щось - важко вгадати поки випадково не натрапиш на змiни яких не робив.

Пiдтримка котикiв на питання WТF - морозиться, створили вже двi заявки, обiцяють згодом пояснити як могло так статись що менi примусово попереключали налаштування, якi я свiдомо вимикав або навпаки вмикав. Чекаю що вiдповiдатимуть В черговому оновленi у середу 18.01.2023 - котики повернули до первiсних налаштувань ряд властивостей карток. Зокрема перестали показувати копiйки, почали показувати ачiвки - тим у кого вони були вимкненi, увiмкнули меню "вiдображати мене у контактах iнших користувачiв" тим у кого воно було вимкнено. Це те що бачив особисто я. Прийшлося переналаштовувати все назад. Може змiнили ще щось - важко вгадати поки випадково не натрапиш на змiни яких не робив.Пiдтримка котикiв на питання WТF - морозиться, створили вже двi заявки, обiцяють згодом пояснити як могло так статись що менi примусово попереключали налаштування, якi я свiдомо вимикав або навпаки вмикав. Чекаю що вiдповiдатимуть Востаннє редагувалось Alien в П'ят 20 січ, 2023 12:50, всього редагувалось 1 раз. Alien Повідомлень: 1195 З нами з: 12.01.20 Подякував: 41 раз. Подякували: 301 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:43 Alien написав: Порт написав: Перестали отображаться копейки в приложении. Опять кот что то накрутил. Перестали отображаться копейки в приложении. Опять кот что то накрутил.

В черговому оновленi у середу 18.01.2023 - котики повернули до первiсних налаштувань ряд властивостей карток. Зокрема перестали показувати копiйки, почали показувати ачiвки - тим у кого вони були вимкненi, увiмкнули меню "вiдображати мене у контактах iнших користувачiв" тим у кого воно було вимкнено. Це те що бачив особисто я. Прийшлося переналаштовувати все назад. Може змiнили ще щось - важко вгадати поки випадково не натрапиш на змiни яких не робив.

Пiдтримка котикiв на питання WHF - морозиться, створили вже двi заявки, обiцяють згодом пояснити як могло так статись що менi примусово попереключали налаштування, якi я свiдомо вимикав або навпаки вмикав. Чекаю що вiдповiдатимуть В черговому оновленi у середу 18.01.2023 - котики повернули до первiсних налаштувань ряд властивостей карток. Зокрема перестали показувати копiйки, почали показувати ачiвки - тим у кого вони були вимкненi, увiмкнули меню "вiдображати мене у контактах iнших користувачiв" тим у кого воно було вимкнено. Це те що бачив особисто я. Прийшлося переналаштовувати все назад. Може змiнили ще щось - важко вгадати поки випадково не натрапиш на змiни яких не робив.Пiдтримка котикiв на питання WHF - морозиться, створили вже двi заявки, обiцяють згодом пояснити як могло так статись що менi примусово попереключали налаштування, якi я свiдомо вимикав або навпаки вмикав. Чекаю що вiдповiдатимуть

С таким подходом можно далеко зайти, моно должен быть осторожнее с самостоятельным изменением настроек пользователя. С таким подходом можно далеко зайти, моно должен быть осторожнее с самостоятельным изменением настроек пользователя. Порт Повідомлень: 957 З нами з: 03.01.10 Подякував: 2 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:20



цікаво як буде називатись третій банк, детеесдолбі чи як так всі прогресивні сили кинули на новий продукт "стерео", моно - минуле, можна забуватицікаво як буде називатись третій банк, детеесдолбі чи як greenozon Повідомлень: 14596 З нами з: 01.06.14 Подякував: 293 раз. Подякували: 1372 раз. Профіль 1 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:37 Alien написав: Порт написав: Перестали отображаться копейки в приложении. Опять кот что то накрутил. Перестали отображаться копейки в приложении. Опять кот что то накрутил.

В черговому оновленi у середу 18.01.2023 - котики повернули до первiсних налаштувань ряд властивостей карток. Зокрема перестали показувати копiйки, почали показувати ачiвки - тим у кого вони були вимкненi, увiмкнули меню "вiдображати мене у контактах iнших користувачiв" тим у кого воно було вимкнено. Це те що бачив особисто я. Прийшлося переналаштовувати все назад. Може змiнили ще щось - важко вгадати поки випадково не натрапиш на змiни яких не робив.

Пiдтримка котикiв на питання WТF - морозиться, створили вже двi заявки, обiцяють згодом пояснити як могло так статись що менi примусово попереключали налаштування, якi я свiдомо вимикав або навпаки вмикав. Чекаю що вiдповiдатимуть В черговому оновленi у середу 18.01.2023 - котики повернули до первiсних налаштувань ряд властивостей карток. Зокрема перестали показувати копiйки, почали показувати ачiвки - тим у кого вони були вимкненi, увiмкнули меню "вiдображати мене у контактах iнших користувачiв" тим у кого воно було вимкнено. Це те що бачив особисто я. Прийшлося переналаштовувати все назад. Може змiнили ще щось - важко вгадати поки випадково не натрапиш на змiни яких не робив.Пiдтримка котикiв на питання WТF - морозиться, створили вже двi заявки, обiцяють згодом пояснити як могло так статись що менi примусово попереключали налаштування, якi я свiдомо вимикав або навпаки вмикав. Чекаю що вiдповiдатимуть



Встановив тіки шо оновлення за 18 січня, всі налаштування на місці. Встановив тіки шо оновлення за 18 січня, всі налаштування на місці. Ferlakur Повідомлень: 4360 З нами з: 14.10.08 Подякував: 275 раз. Подякували: 272 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:06 Ferlakur написав: Встановив тіки шо оновлення за 18 січня, всі налаштування на місці. Встановив тіки шо оновлення за 18 січня, всі налаштування на місці.

Про факт примусової зміни ряду налаштувань у моно 18.01.2023 писали також на червоному. Тому проблема щонайменше була актуальною 18 січня. За два дні після скарг могли певні зміни зробити. Ну і очевидно, що глюки можуть по різному себе проявляти на різних ОС, різних моделях смартів тощо Про факт примусової зміни ряду налаштувань у моно 18.01.2023 писали також на червоному. Тому проблема щонайменше була актуальною 18 січня. За два дні після скарг могли певні зміни зробити. Ну і очевидно, що глюки можуть по різному себе проявляти на різних ОС, різних моделях смартів тощо Alien Повідомлень: 1195 З нами з: 12.01.20 Подякував: 41 раз. Подякували: 301 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 159160161162 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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