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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 159160161162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
17
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:34

Порт в настройках включите.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:37

  Порт написав:Перестали отображаться копейки в приложении. Опять кот что то накрутил.

В черговому оновленi у середу 18.01.2023 - котики повернули до первiсних налаштувань ряд властивостей карток. Зокрема перестали показувати копiйки, почали показувати ачiвки - тим у кого вони були вимкненi, увiмкнули меню "вiдображати мене у контактах iнших користувачiв" тим у кого воно було вимкнено. Це те що бачив особисто я. Прийшлося переналаштовувати все назад. Може змiнили ще щось - важко вгадати поки випадково не натрапиш на змiни яких не робив.
Пiдтримка котикiв на питання WТF - морозиться, створили вже двi заявки, обiцяють згодом пояснити як могло так статись що менi примусово попереключали налаштування, якi я свiдомо вимикав або навпаки вмикав. Чекаю що вiдповiдатимуть
Востаннє редагувалось Alien в П'ят 20 січ, 2023 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:43

  Alien написав:
  Порт написав:Перестали отображаться копейки в приложении. Опять кот что то накрутил.

В черговому оновленi у середу 18.01.2023 - котики повернули до первiсних налаштувань ряд властивостей карток. Зокрема перестали показувати копiйки, почали показувати ачiвки - тим у кого вони були вимкненi, увiмкнули меню "вiдображати мене у контактах iнших користувачiв" тим у кого воно було вимкнено. Це те що бачив особисто я. Прийшлося переналаштовувати все назад. Може змiнили ще щось - важко вгадати поки випадково не натрапиш на змiни яких не робив.
Пiдтримка котикiв на питання WHF - морозиться, створили вже двi заявки, обiцяють згодом пояснити як могло так статись що менi примусово попереключали налаштування, якi я свiдомо вимикав або навпаки вмикав. Чекаю що вiдповiдатимуть

С таким подходом можно далеко зайти, моно должен быть осторожнее с самостоятельным изменением настроек пользователя.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:20

так всі прогресивні сили кинули на новий продукт "стерео", моно - минуле, можна забувати :)

цікаво як буде називатись третій банк, детеесдолбі чи як :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:37

  Alien написав:
  Порт написав:Перестали отображаться копейки в приложении. Опять кот что то накрутил.

В черговому оновленi у середу 18.01.2023 - котики повернули до первiсних налаштувань ряд властивостей карток. Зокрема перестали показувати копiйки, почали показувати ачiвки - тим у кого вони були вимкненi, увiмкнули меню "вiдображати мене у контактах iнших користувачiв" тим у кого воно було вимкнено. Це те що бачив особисто я. Прийшлося переналаштовувати все назад. Може змiнили ще щось - важко вгадати поки випадково не натрапиш на змiни яких не робив.
Пiдтримка котикiв на питання WТF - морозиться, створили вже двi заявки, обiцяють згодом пояснити як могло так статись що менi примусово попереключали налаштування, якi я свiдомо вимикав або навпаки вмикав. Чекаю що вiдповiдатимуть


Встановив тіки шо оновлення за 18 січня, всі налаштування на місці.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:06

  Ferlakur написав:Встановив тіки шо оновлення за 18 січня, всі налаштування на місці.

Про факт примусової зміни ряду налаштувань у моно 18.01.2023 писали також на червоному. Тому проблема щонайменше була актуальною 18 січня. За два дні після скарг могли певні зміни зробити. Ну і очевидно, що глюки можуть по різному себе проявляти на різних ОС, різних моделях смартів тощо
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:30

Re: monobank

Ще "заборона відновлення ПІН" злетіла, в кого була увімкнута. Перевірте, кому це важливо! Це сталось після позаминулого оновлення застосунка.
SHURICK76
 
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  #<1 ... 159160161162
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