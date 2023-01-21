Порт написав:Перестали отображаться копейки в приложении. Опять кот что то накрутил.
В черговому оновленi у середу 18.01.2023 - котики повернули до первiсних налаштувань ряд властивостей карток. Зокрема перестали показувати копiйки, почали показувати ачiвки - тим у кого вони були вимкненi, увiмкнули меню "вiдображати мене у контактах iнших користувачiв" тим у кого воно було вимкнено. Це те що бачив особисто я. Прийшлося переналаштовувати все назад. Може змiнили ще щось - важко вгадати поки випадково не натрапиш на змiни яких не робив. Пiдтримка котикiв на питання WТF - морозиться, створили вже двi заявки, обiцяють згодом пояснити як могло так статись що менi примусово попереключали налаштування, якi я свiдомо вимикав або навпаки вмикав. Чекаю що вiдповiдатимуть
Востаннє редагувалось Alien в П'ят 20 січ, 2023 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Порт написав:Перестали отображаться копейки в приложении. Опять кот что то накрутил.
В черговому оновленi у середу 18.01.2023 - котики повернули до первiсних налаштувань ряд властивостей карток. Зокрема перестали показувати копiйки, почали показувати ачiвки - тим у кого вони були вимкненi, увiмкнули меню "вiдображати мене у контактах iнших користувачiв" тим у кого воно було вимкнено. Це те що бачив особисто я. Прийшлося переналаштовувати все назад. Може змiнили ще щось - важко вгадати поки випадково не натрапиш на змiни яких не робив. Пiдтримка котикiв на питання WHF - морозиться, створили вже двi заявки, обiцяють згодом пояснити як могло так статись що менi примусово попереключали налаштування, якi я свiдомо вимикав або навпаки вмикав. Чекаю що вiдповiдатимуть
С таким подходом можно далеко зайти, моно должен быть осторожнее с самостоятельным изменением настроек пользователя.
Порт написав:Перестали отображаться копейки в приложении. Опять кот что то накрутил.
В черговому оновленi у середу 18.01.2023 - котики повернули до первiсних налаштувань ряд властивостей карток. Зокрема перестали показувати копiйки, почали показувати ачiвки - тим у кого вони були вимкненi, увiмкнули меню "вiдображати мене у контактах iнших користувачiв" тим у кого воно було вимкнено. Це те що бачив особисто я. Прийшлося переналаштовувати все назад. Може змiнили ще щось - важко вгадати поки випадково не натрапиш на змiни яких не робив. Пiдтримка котикiв на питання WТF - морозиться, створили вже двi заявки, обiцяють згодом пояснити як могло так статись що менi примусово попереключали налаштування, якi я свiдомо вимикав або навпаки вмикав. Чекаю що вiдповiдатимуть
Встановив тіки шо оновлення за 18 січня, всі налаштування на місці.
Ferlakur написав:Встановив тіки шо оновлення за 18 січня, всі налаштування на місці.
Про факт примусової зміни ряду налаштувань у моно 18.01.2023 писали також на червоному. Тому проблема щонайменше була актуальною 18 січня. За два дні після скарг могли певні зміни зробити. Ну і очевидно, що глюки можуть по різному себе проявляти на різних ОС, різних моделях смартів тощо
Отримав від підтримки відповідь на свій запит щодо причин того що 18.01.2023 при оновленні додатку ряд функцій було дистанційно примусово переналаштовано. Підтримка вважає що причина такого неподобства - використання мною бети. Ну і щоб нічого не перекрутити - власне пояснення підтримки:
Вітаю,....! Пишу вам з приводу вашого звернення раніше, щодо питання вимкнення тумблеру копійок Передавали на перевірку технічному відділу. За результатом перевірки нажаль не вдалось відтворити проблему.
Скоріш за все тумблер міг вимкнутись при оновленні на нову версію, але ми цей приклад передали розробникам, щоб було усунено складність, якщо її буде знайдено. Причина того, що тумблер міг вимкнутись також залежить від встановленої вами версії - це бета - версія застосунку. Бета версії завжди можуть містити у собі помилки та нестабільності, оскільки це є версією для тестування.
Тому радимо вам видалити бета версію застосунку та встановити звичайну релізну версію моно з плей маркету, релізна версія має працювати коректніше та стабільніше ніж бета. https://play.google.com/apps/testing/com.ftband.mono - вам достатньо перейти за цим посиланням і відписатися від бета-версії застосунку, після чого він зможе завантажити релізну версію з Google Play
Просимо вибачення за незручності з якими ви зіштовхнулись. З повагою команда monobank.