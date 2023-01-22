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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 січ, 2023 22:06
ukr0014959 написав:
А моно свої банкомати десь встановив, цікавлюсь для поровнення?
У своїх відділеннях.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 14:25
novichok
Universal Bank?
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