У своїх відділеннях.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 січ, 2023 22:06
Додано: Нед 22 січ, 2023 14:43
Додано: Вів 31 січ, 2023 14:14
Re: monobank
перестало покупать соц долл депо за грв на 3 мес с карты - предлагает только в отделении, спросил у друзей - тоже так
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