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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 січ, 2023 22:06
ukr0014959 написав:
А моно свої банкомати десь встановив, цікавлюсь для поровнення?
У своїх відділеннях.
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novichok
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Додано: Нед 22 січ, 2023 14:25
novichok
Universal Bank?
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Додано: Нед 22 січ, 2023 14:43
Порт написав:
Перестали отображаться копейки в приложении. Опять кот что то накрутил.
Аналогично. Кот намекает на деноминацию?
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User253
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Додано: Вів 31 січ, 2023 14:14
перестало покупать соц долл депо за грв на 3 мес с карты - предлагает только в отделении, спросил у друзей - тоже так
update спустя час - починили
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nnallex
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Додано: Вів 31 січ, 2023 23:34
Разъясните.
Покупал в забугорном интернет-магазе товар, платил гривневой черной, курс 37.44хх. Произошла отмена покупки. Пишет прямо в выписке Скасування. И вернули по курсу 36.65!!!
Раньше возвращали 1к1... а теперь что, Гороховскому на зарплату не хватает? Щипачят?
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idealstorm
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Додано: Вів 31 січ, 2023 23:39
idealstorm написав:
Разъясните.
Покупал в забугорном интернет-магазе товар, платил гривневой черной, курс 37.44хх. Произошла отмена покупки. Пишет прямо в выписке Скасування. И вернули по курсу 36.65!!!
Раньше возвращали 1к1... а теперь что, Гороховскому на зарплату не хватает? Щипачят?
Если до возврата средства уже были списаны со счета (а не находились в блоке, обычно это 2..3 дня после оплаты), то возврат осуществляется по курсу покупки.
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Amethyst
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Додано: Сер 01 лют, 2023 00:25
Amethyst написав: idealstorm написав:
Разъясните.
Покупал в забугорном интернет-магазе товар, платил гривневой черной, курс 37.44хх. Произошла отмена покупки. Пишет прямо в выписке Скасування. И вернули по курсу 36.65!!!
Раньше возвращали 1к1... а теперь что, Гороховскому на зарплату не хватает? Щипачят?
Если до возврата средства уже были списаны со счета (а не находились в блоке, обычно это 2..3 дня после оплаты), то возврат осуществляется по курсу покупки.
Не напутали чутку, наверное?
А как понять, было ли фактическое списание?
Транз 28.01 17:44, возврат 31.01 в 01:30
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idealstorm
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