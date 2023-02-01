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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 160161162163

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monobank 4.1 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
17
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 22:06

  ukr0014959 написав:А моно свої банкомати десь встановив, цікавлюсь для поровнення?

У своїх відділеннях.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:25

novichok
Universal Bank?
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:43

  Порт написав:Перестали отображаться копейки в приложении. Опять кот что то накрутил.

Аналогично. Кот намекает на деноминацию?
User253
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 14:14

Re: monobank

перестало покупать соц долл депо за грв на 3 мес с карты - предлагает только в отделении, спросил у друзей - тоже так
update спустя час - починили
nnallex
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 23:34

Разъясните.
Покупал в забугорном интернет-магазе товар, платил гривневой черной, курс 37.44хх. Произошла отмена покупки. Пишет прямо в выписке Скасування. И вернули по курсу 36.65!!!
Раньше возвращали 1к1... а теперь что, Гороховскому на зарплату не хватает? Щипачят?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 23:39

  idealstorm написав:Разъясните.
Покупал в забугорном интернет-магазе товар, платил гривневой черной, курс 37.44хх. Произошла отмена покупки. Пишет прямо в выписке Скасування. И вернули по курсу 36.65!!!
Раньше возвращали 1к1... а теперь что, Гороховскому на зарплату не хватает? Щипачят?
Если до возврата средства уже были списаны со счета (а не находились в блоке, обычно это 2..3 дня после оплаты), то возврат осуществляется по курсу покупки.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 00:25

  Amethyst написав:
  idealstorm написав:Разъясните.
Покупал в забугорном интернет-магазе товар, платил гривневой черной, курс 37.44хх. Произошла отмена покупки. Пишет прямо в выписке Скасування. И вернули по курсу 36.65!!!
Раньше возвращали 1к1... а теперь что, Гороховскому на зарплату не хватает? Щипачят?
Если до возврата средства уже были списаны со счета (а не находились в блоке, обычно это 2..3 дня после оплаты), то возврат осуществляется по курсу покупки.

Не напутали чутку, наверное?
А как понять, было ли фактическое списание?
Транз 28.01 17:44, возврат 31.01 в 01:30
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 08:16

Не включаются категории кешбека.
Порт
 
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  #<1 ... 160161162163
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