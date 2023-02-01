Додано: Сер 01 лют, 2023 20:20

idealstorm написав: idealstorm написав: Разъясните.

Покупал в забугорном интернет-магазе товар, платил гривневой черной, курс 37.44хх. Произошла отмена покупки. Пишет прямо в выписке Скасування. И вернули по курсу 36.65!!!

Раньше возвращали 1к1... а теперь что, Гороховскому на зарплату не хватает? Щипачят? Разъясните.Покупал в забугорном интернет-магазе товар, платил гривневой черной, курс 37.44хх. Произошла отмена покупки. Пишет прямо в выписке Скасування. И вернули по курсу 36.65!!!Раньше возвращали 1к1... а теперь что, Гороховскому на зарплату не хватает? Щипачят?

Не напутали чутку, наверное?

А как понять, было ли фактическое списание?

Транз 28.01 17:44, возврат 31.01 в 01:30 Не напутали чутку, наверное?А как понять, было ли фактическое списание?Транз 28.01 17:44, возврат 31.01 в 01:30

Когда-то давно было, но поддержка путается в показаниях, называя то отмену операции, то возврат. Причем мой вопрос вообще не был связан с курсом, но почему-то было важно знать, была ли это отмена или возврат средств, подробностей не помню. Ответа на этот вопрос я тогда не добился. Не исключено, что это именно потому, что они подменяют операции и воруют деньги на отменах. А может быть и нет, но у меня ещё не было случая, чтобы возврат провелся по тому же курсу, что и операция, исключая только очевидные случаи немедленной отмены из-за неудавшейся на каком-то этапе операции, или тестовой блокировки мизерной суммы для проверки карты. Вот в этих случаях -- да, возвращается всё до копейки, а стоит только сделать шаг в сторону, и всегда - возврат по низшему курсу.