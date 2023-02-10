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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лют, 2023 14:38
Порт написав:
Не включаются категории кешбека.
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london123
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Додано: Сер 01 лют, 2023 16:24
london123
Нам дуже шкода, що у вас виникли складнощі при роботі з нашим продуктом. Зараз спостерігаються труднощі на нашому боці.
Нам потрібно трохи часу, щоб все виправити. Це завдання є пріоритетом №1. Як тільки питання буде вирішено, ми відразу вам повідомимо.
Вибачте нас за тимчасові складнощі, дякуємо за розуміння і терпіння!
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Додано: Сер 01 лют, 2023 20:12
Порт написав: Valeriy237 написав: Порт написав:
Не включаются категории кешбека.
Странно, у меня все работает - категории выбрал и от банка и от партнёров.
Удалось подключить только через час.
А в мене і зранку не працювало, і зараз не працює.
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Додано: Сер 01 лют, 2023 20:20
idealstorm написав: idealstorm написав:
Разъясните.
Покупал в забугорном интернет-магазе товар, платил гривневой черной, курс 37.44хх. Произошла отмена покупки. Пишет прямо в выписке Скасування. И вернули по курсу 36.65!!!
Раньше возвращали 1к1... а теперь что, Гороховскому на зарплату не хватает? Щипачят?
Не напутали чутку, наверное?
А как понять, было ли фактическое списание?
Транз 28.01 17:44, возврат 31.01 в 01:30
Когда-то давно было, но поддержка путается в показаниях, называя то отмену операции, то возврат. Причем мой вопрос вообще не был связан с курсом, но почему-то было важно знать, была ли это отмена или возврат средств, подробностей не помню. Ответа на этот вопрос я тогда не добился. Не исключено, что это именно потому, что они подменяют операции и воруют деньги на отменах. А может быть и нет, но у меня ещё не было случая, чтобы возврат провелся по тому же курсу, что и операция, исключая только очевидные случаи немедленной отмены из-за неудавшейся на каком-то этапе операции, или тестовой блокировки мизерной суммы для проверки карты. Вот в этих случаях -- да, возвращается всё до копейки, а стоит только сделать шаг в сторону, и всегда - возврат по низшему курсу.
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Додано: Сер 01 лют, 2023 21:22
Підкажіть, чи можливо виписку по картці відправити на ел.пошту напряму через додаток моно? Бо я знрйшов лише як напряму надсилати тільки платіжки, які робились через ібан, а все інше пропонує надсидати тільки через поштовий додаток
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Додано: Сер 01 лют, 2023 21:41
Порт написав:
Не включаются категории кешбека.
Починили
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arkavs
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:28
Чи платіж за реквізитами з кредитки в пільговому періоді ?
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Doda
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:07
Doda написав:
Чи платіж за реквізитами з кредитки в пільговому періоді ?
Тут усе у пільговому.
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klug
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:04
klug написав: Doda написав:
Чи платіж за реквізитами з кредитки в пільговому періоді ?
Тут усе у пільговому.
Тільки ж з разовою коміс, кажись 4%
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Amethyst
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