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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 4.1 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
17
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 14:38

  Порт написав:Не включаются категории кешбека.

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london123
 
Повідомлень: 2
З нами з: 28.07.14
Подякував: 32 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 16:24

london123
Нам дуже шкода, що у вас виникли складнощі при роботі з нашим продуктом. Зараз спостерігаються труднощі на нашому боці.

Нам потрібно трохи часу, щоб все виправити. Це завдання є пріоритетом №1. Як тільки питання буде вирішено, ми відразу вам повідомимо.

Вибачте нас за тимчасові складнощі, дякуємо за розуміння і терпіння!
Vorlon
 
Повідомлень: 10465
З нами з: 14.06.13
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1141 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 20:12

  Порт написав:
  Valeriy237 написав:
  Порт написав:Не включаются категории кешбека.


Странно, у меня все работает - категории выбрал и от банка и от партнёров.

Удалось подключить только через час.

А в мене і зранку не працювало, і зараз не працює.
M-Audio
 
Повідомлень: 2749
З нами з: 23.03.11
Подякував: 539 раз.
Подякували: 388 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 20:20

  idealstorm написав:
  idealstorm написав:Разъясните.
Покупал в забугорном интернет-магазе товар, платил гривневой черной, курс 37.44хх. Произошла отмена покупки. Пишет прямо в выписке Скасування. И вернули по курсу 36.65!!!
Раньше возвращали 1к1... а теперь что, Гороховскому на зарплату не хватает? Щипачят?

Не напутали чутку, наверное?
А как понять, было ли фактическое списание?
Транз 28.01 17:44, возврат 31.01 в 01:30

Когда-то давно было, но поддержка путается в показаниях, называя то отмену операции, то возврат. Причем мой вопрос вообще не был связан с курсом, но почему-то было важно знать, была ли это отмена или возврат средств, подробностей не помню. Ответа на этот вопрос я тогда не добился. Не исключено, что это именно потому, что они подменяют операции и воруют деньги на отменах. А может быть и нет, но у меня ещё не было случая, чтобы возврат провелся по тому же курсу, что и операция, исключая только очевидные случаи немедленной отмены из-за неудавшейся на каком-то этапе операции, или тестовой блокировки мизерной суммы для проверки карты. Вот в этих случаях -- да, возвращается всё до копейки, а стоит только сделать шаг в сторону, и всегда - возврат по низшему курсу.
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Подякували: 388 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 21:22

Re: monobank

Підкажіть, чи можливо виписку по картці відправити на ел.пошту напряму через додаток моно? Бо я знрйшов лише як напряму надсилати тільки платіжки, які робились через ібан, а все інше пропонує надсидати тільки через поштовий додаток
GALeon
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Повідомлень: 1003
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 21:41

  Порт написав:Не включаются категории кешбека.


Починили
arkavs
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:28

Платіж за реквізитами з кредитки

Чи платіж за реквізитами з кредитки в пільговому періоді ?
Doda
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:07

  Doda написав:Чи платіж за реквізитами з кредитки в пільговому періоді ?

Тут усе у пільговому.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:04

  klug написав:
  Doda написав:Чи платіж за реквізитами з кредитки в пільговому періоді ?

Тут усе у пільговому.

Тільки ж з разовою коміс, кажись 4%
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:05

  Amethyst написав:
  klug написав:
  Doda написав:Чи платіж за реквізитами з кредитки в пільговому періоді ?

Тут усе у пільговому.

Тільки ж з разовою коміс, кажись 4%

Звичайно, про комісію кіт попереджає ще до оплати. Але ж питання було не про це.
klug
 
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