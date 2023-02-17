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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:51
коли планують повертати моноінвест?
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:52
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:09
042013 написав:
коли планують повертати моноінвест?
Як НБУ дозволить виводити валюту закордон.
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klug
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