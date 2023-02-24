Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:42

Driver написав: Коллеги, помогите, плз, решить проблему.



Родственник попал на мошенников на ОЛХ (ну вот и на нашу улицу пришёл "праздник", ага). Увели с чёрной карты 20+ тыс. грн.

Родственник сам ввёл реквизиты карты (в т.ч. СВВ). Правда, из-за слёз путается в показаниях: то ли в приложении ОЛХ (приложение проверил: 10+ млн скачиваний в плей-маркете, вроде оригинал), то ли на фишинговом сайте.



Подскажите, плз, порядок действий.



1. Заявление в полицию написали (правда, на 102 отправили в обычную, не кибер).

Номер провадження дадут через день. Это такой порядок, или что-то пошло не так?



2. Поддержка Монобанка ожидаемо морозится ("увы и ах! Сожалеем, но идите нафиг... ой! ничем не можем помочь")



3. Поддержка Монобанка утверждает, что платёж ушёл в Айбокс банк. Имеет смысл писать туда?

(в выписке в моб. приложении указан SOGREAT)



4. Карту, разумеется, заблокировали.



5. Лимит на интернет-платежи был выставлен намного меньше уведённой суммы (родственник, правда, не помнит, но 2000 максимум, а скорее всего ещё меньше). А увели 20+ тыс.

Это косяк Монобанка? Имеет смысл писать им претензию?



6. Собственно, что ещё можно/нужно сделать? Письмо в Универсал? Копия заявления? етс...



Заранее спасибо всем ответившим.



(ах да. В полиции с таким разводом только в одном отделении за день пришло человек 10. Предупредите что ли своих родственников...) Коллеги, помогите, плз, решить проблему.Родственник попал на мошенников на ОЛХ (ну вот и на нашу улицу пришёл "праздник", ага). Увели с чёрной карты 20+ тыс. грн.Родственник сам ввёл реквизиты карты (в т.ч. СВВ). Правда, из-за слёз путается в показаниях: то ли в приложении ОЛХ (приложение проверил: 10+ млн скачиваний в плей-маркете, вроде оригинал), то ли на фишинговом сайте.Подскажите, плз, порядок действий.1. Заявление в полицию написали (правда, на 102 отправили в обычную, не кибер).Номер провадження дадут через день. Это такой порядок, или что-то пошло не так?2. Поддержка Монобанка ожидаемо морозится ("увы и ах! Сожалеем, но идите нафиг... ой! ничем не можем помочь")3. Поддержка Монобанка утверждает, что платёж ушёл в Айбокс банк. Имеет смысл писать туда?(в выписке в моб. приложении указан SOGREAT)4. Карту, разумеется, заблокировали.5. Лимит на интернет-платежи был выставлен намного меньше уведённой суммы (родственник, правда, не помнит, но 2000 максимум, а скорее всего ещё меньше). А увели 20+ тыс.Это косяк Монобанка? Имеет смысл писать им претензию?6. Собственно, что ещё можно/нужно сделать? Письмо в Универсал? Копия заявления? етс...Заранее спасибо всем ответившим.(ах да. В полиции с таким разводом только в одном отделении за день пришло человек 10. Предупредите что ли своих родственников...)

Коллеги, снова нужна ваша консультация.В конце декабря я писал на этой ветке о мошенниках, которые увели у родственника 20+ тыс. грн с карты Монобанка (сообщение процитировал далее).Пришёл письменный ответ от Универсал Банка. Они утверждают, что:1) родственник сам в приложении Монобанка увеличил лимит на интернет-оплаты до 30+ тыс грн;2) платёж был проведён с 3D secure, поэтому "сожалеем, но жаловаться платёжной системе не нужно - не поможет".По п.1: я абсолютно точно уверен, что родственник этот лимит не поднимал. И родственник абсолютно точно в этом уверен.По п.2: родственник утверждает, что 3D secure не было (ни СМС с кодом не приходило, ни подтверждения в приложении не было). Тоже склонен верить.Теперь вопросы:1) может такое быть, что Универсал Банк в письменном ответе соврал?2) можно ли запросить подтверждения указанных фактов у банка? (поднятие лимита, 3D secure). И если можно, то что именно запрашивать?3) имеет ли смысл писать платёжной системе?4) заявление в полицию было написано сразу. Дело даже открыли. Имеет смысл идти сейчас с этим ответом в полицию? или ещё подолбаться с банком?Заранее спасибо за ответы.(ах да. Исходное сообщение:)