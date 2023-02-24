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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:52
Re: monobank
после войны
Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:09
Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:42
Коллеги, снова нужна ваша консультация.
В конце декабря я писал на этой ветке о мошенниках, которые увели у родственника 20+ тыс. грн с карты Монобанка (сообщение процитировал далее).
Пришёл письменный ответ от Универсал Банка. Они утверждают, что:
1) родственник сам в приложении Монобанка увеличил лимит на интернет-оплаты до 30+ тыс грн;
2) платёж был проведён с 3D secure, поэтому "сожалеем, но жаловаться платёжной системе не нужно - не поможет".
По п.1: я абсолютно точно уверен, что родственник этот лимит не поднимал. И родственник абсолютно точно в этом уверен.
По п.2: родственник утверждает, что 3D secure не было (ни СМС с кодом не приходило, ни подтверждения в приложении не было). Тоже склонен верить.
Теперь вопросы:
1) может такое быть, что Универсал Банк в письменном ответе соврал?
2) можно ли запросить подтверждения указанных фактов у банка? (поднятие лимита, 3D secure). И если можно, то что именно запрашивать?
3) имеет ли смысл писать платёжной системе?
4) заявление в полицию было написано сразу. Дело даже открыли. Имеет смысл идти сейчас с этим ответом в полицию? или ещё подолбаться с банком?
Заранее спасибо за ответы.
(ах да. Исходное сообщение:)
Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:18
Re: monobank
ничего с банком не сделать
вы согласились что вашими деньгами будет распоряжаться компьютер
вы не сможете доказать, что кто-то другой дал команду компьютеру
да здравствует 21 век
попробуйте другим путем
кому ушли деньги, за какой товар заплатили, кто получил товар, и т.д.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:33
ну ПУМБ же вымучили в свое время
если тут 10к, может, каждый по заяве, да что-то получится,
это конечно если действовать и ловить, а не ждать что кто-то за тебя...
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