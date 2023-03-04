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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 4.1 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
17
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:51

коли планують повертати моноінвест?
042013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:52

Re: monobank

после войны
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:09

  042013 написав:коли планують повертати моноінвест?

Як НБУ дозволить виводити валюту закордон.
klug
 
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3
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:42

Коллеги, снова нужна ваша консультация.

В конце декабря я писал на этой ветке о мошенниках, которые увели у родственника 20+ тыс. грн с карты Монобанка (сообщение процитировал далее).

Пришёл письменный ответ от Универсал Банка. Они утверждают, что:
1) родственник сам в приложении Монобанка увеличил лимит на интернет-оплаты до 30+ тыс грн;
2) платёж был проведён с 3D secure, поэтому "сожалеем, но жаловаться платёжной системе не нужно - не поможет".

По п.1: я абсолютно точно уверен, что родственник этот лимит не поднимал. И родственник абсолютно точно в этом уверен.
По п.2: родственник утверждает, что 3D secure не было (ни СМС с кодом не приходило, ни подтверждения в приложении не было). Тоже склонен верить.

Теперь вопросы:
1) может такое быть, что Универсал Банк в письменном ответе соврал?
2) можно ли запросить подтверждения указанных фактов у банка? (поднятие лимита, 3D secure). И если можно, то что именно запрашивать?
3) имеет ли смысл писать платёжной системе?
4) заявление в полицию было написано сразу. Дело даже открыли. Имеет смысл идти сейчас с этим ответом в полицию? или ещё подолбаться с банком?

Заранее спасибо за ответы.

(ах да. Исходное сообщение:)
  Driver написав:Коллеги, помогите, плз, решить проблему.

Родственник попал на мошенников на ОЛХ (ну вот и на нашу улицу пришёл "праздник", ага). Увели с чёрной карты 20+ тыс. грн.
Родственник сам ввёл реквизиты карты (в т.ч. СВВ). Правда, из-за слёз путается в показаниях: то ли в приложении ОЛХ (приложение проверил: 10+ млн скачиваний в плей-маркете, вроде оригинал), то ли на фишинговом сайте.

Подскажите, плз, порядок действий.

1. Заявление в полицию написали (правда, на 102 отправили в обычную, не кибер).
Номер провадження дадут через день. Это такой порядок, или что-то пошло не так?

2. Поддержка Монобанка ожидаемо морозится ("увы и ах! Сожалеем, но идите нафиг... ой! ничем не можем помочь")

3. Поддержка Монобанка утверждает, что платёж ушёл в Айбокс банк. Имеет смысл писать туда?
(в выписке в моб. приложении указан SOGREAT)

4. Карту, разумеется, заблокировали.

5. Лимит на интернет-платежи был выставлен намного меньше уведённой суммы (родственник, правда, не помнит, но 2000 максимум, а скорее всего ещё меньше). А увели 20+ тыс.
Это косяк Монобанка? Имеет смысл писать им претензию?

6. Собственно, что ещё можно/нужно сделать? Письмо в Универсал? Копия заявления? етс...

Заранее спасибо всем ответившим.

(ах да. В полиции с таким разводом только в одном отделении за день пришло человек 10. Предупредите что ли своих родственников...)
Driver
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:18

Driver, написал в личку.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:18

Re: monobank

ничего с банком не сделать
вы согласились что вашими деньгами будет распоряжаться компьютер
вы не сможете доказать, что кто-то другой дал команду компьютеру
да здравствует 21 век


попробуйте другим путем
кому ушли деньги, за какой товар заплатили, кто получил товар, и т.д.
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:33

  nekefer написав:ничего с банком не сделать
вы согласились что вашими деньгами будет распоряжаться компьютер
вы не сможете доказать, что кто-то другой дал команду компьютеру
да здравствует 21 век


попробуйте другим путем
кому ушли деньги, за какой товар заплатили, кто получил товар, и т.д.


ну ПУМБ же вымучили в свое время :mrgreen:
если тут 10к, может, каждый по заяве, да что-то получится,
это конечно если действовать и ловить, а не ждать что кто-то за тебя...
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 08:45

Re: monobank

Панове, можливо хтось порадить. В яких ще банках, крім моно, валютні депозити видаються в валюті вкладу? Глянув приват, ПУМБ - там в гривні по курсу (начебто). Можу звичайно і далі дивитись, але може в когось є готова відповідь.
wisart
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 18:34

Re: monobank

Во всех банках инвалютные депо выдаются в валюте вклада
Смотрите щительнее!
Amethyst
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