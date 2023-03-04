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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:51
коли планують повертати моноінвест?
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042013
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:52
после войны
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nekefer
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:09
042013 написав:
коли планують повертати моноінвест?
Як НБУ дозволить виводити валюту закордон.
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klug
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:42
Коллеги, снова нужна ваша консультация.
В конце декабря я писал на этой ветке о мошенниках, которые увели у родственника 20+ тыс. грн с карты Монобанка (сообщение процитировал далее).
Пришёл письменный ответ от Универсал Банка. Они утверждают, что:
1) родственник сам в приложении Монобанка увеличил лимит на интернет-оплаты до 30+ тыс грн;
2) платёж был проведён с 3D secure, поэтому "сожалеем, но жаловаться платёжной системе не нужно - не поможет".
По п.1: я абсолютно точно уверен, что родственник этот лимит не поднимал. И родственник абсолютно точно в этом уверен.
По п.2: родственник утверждает, что 3D secure не было (ни СМС с кодом не приходило, ни подтверждения в приложении не было). Тоже склонен верить.
Теперь вопросы:
1) может такое быть, что Универсал Банк в письменном ответе соврал?
2) можно ли запросить подтверждения указанных фактов у банка? (поднятие лимита, 3D secure). И если можно, то что именно запрашивать?
3) имеет ли смысл писать платёжной системе?
4) заявление в полицию было написано сразу. Дело даже открыли. Имеет смысл идти сейчас с этим ответом в полицию? или ещё подолбаться с банком?
Заранее спасибо за ответы.
(ах да. Исходное сообщение:)
Driver написав:
Коллеги, помогите, плз, решить проблему.
Родственник попал на мошенников на ОЛХ (ну вот и на нашу улицу пришёл "праздник", ага). Увели с чёрной карты 20+ тыс. грн.
Родственник сам ввёл реквизиты карты (в т.ч. СВВ). Правда, из-за слёз путается в показаниях: то ли в приложении ОЛХ (приложение проверил: 10+ млн скачиваний в плей-маркете, вроде оригинал), то ли на фишинговом сайте.
Подскажите, плз, порядок действий.
1. Заявление в полицию написали (правда, на 102 отправили в обычную, не кибер).
Номер провадження дадут через день. Это такой порядок, или что-то пошло не так?
2. Поддержка Монобанка ожидаемо морозится ("увы и ах! Сожалеем, но идите нафиг... ой! ничем не можем помочь")
3. Поддержка Монобанка утверждает, что платёж ушёл в Айбокс банк. Имеет смысл писать туда?
(в выписке в моб. приложении указан SOGREAT)
4. Карту, разумеется, заблокировали.
5. Лимит на интернет-платежи был выставлен намного меньше уведённой суммы (родственник, правда, не помнит, но 2000 максимум, а скорее всего ещё меньше). А увели 20+ тыс.
Это косяк Монобанка? Имеет смысл писать им претензию?
6. Собственно, что ещё можно/нужно сделать? Письмо в Универсал? Копия заявления? етс...
Заранее спасибо всем ответившим.(ах да. В полиции с таким разводом только в одном отделении за день пришло человек 10. Предупредите что ли своих родственников...)
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Driver
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:18
Driver, написал в личку.
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Искатель
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:18
ничего с банком не сделать
вы согласились что вашими деньгами будет распоряжаться компьютер
вы не сможете доказать, что кто-то другой дал команду компьютеру
да здравствует 21 век
попробуйте другим путем
кому ушли деньги, за какой товар заплатили, кто получил товар, и т.д.
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nekefer
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:33
nekefer написав:
ничего с банком не сделать
вы согласились что вашими деньгами будет распоряжаться компьютер
вы не сможете доказать, что кто-то другой дал команду компьютеру
да здравствует 21 век
попробуйте другим путем
кому ушли деньги, за какой товар заплатили, кто получил товар, и т.д.
ну ПУМБ же вымучили в свое время
если тут 10к, может, каждый по заяве, да что-то получится,
это конечно если действовать и ловить, а не ждать что кто-то за тебя...
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cohan
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Додано: Суб 04 бер, 2023 08:45
Панове, можливо хтось порадить. В яких ще банках, крім моно, валютні депозити видаються в валюті вкладу? Глянув приват, ПУМБ - там в гривні по курсу (начебто). Можу звичайно і далі дивитись, але може в когось є готова відповідь.
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wisart
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Додано: Суб 04 бер, 2023 18:34
Во всех банках инвалютные депо выдаются в валюте вклада
Смотрите щительнее!
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Amethyst
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