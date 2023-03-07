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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 бер, 2023 20:06
Теперь неудобно будет пополнять кредитки. Впрочем, может до конца месяца ещё успеют пристроиться к другому банку.
Додано: Вів 07 бер, 2023 20:09
Додано: Вів 07 бер, 2023 20:11
Цікаво, поповнення від початку до кінця тут буде без комісії, в цих терміналах, чи це тільки банк без комси, а в терміналі буде?
Треба тестити.
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