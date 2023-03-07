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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 163164165166

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
17
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:06

Теперь неудобно будет пополнять кредитки. Впрочем, может до конца месяца ещё успеют пристроиться к другому банку.
Порт
 
Повідомлень: 980
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 68 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:09

  Порт написав:Теперь неудобно будет пополнять кредитки. Впрочем, может до конца месяца ещё успеют пристроиться к другому банку.

Бідні валютні туристи :(
Кочевник
 
Повідомлень: 2321
З нами з: 16.02.17
Подякував: 378 раз.
Подякували: 169 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:11

Зображення

Цікаво, поповнення від початку до кінця тут буде без комісії, в цих терміналах, чи це тільки банк без комси, а в терміналі буде?

Треба тестити.
042013
 
Повідомлень: 162
З нами з: 22.07.18
Подякував: 90 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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  #<1 ... 163164165166
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