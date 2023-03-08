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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 бер, 2023 20:06
Теперь неудобно будет пополнять кредитки. Впрочем, может до конца месяца ещё успеют пристроиться к другому банку.
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Порт
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:09
Порт написав:
Теперь неудобно будет пополнять кредитки. Впрочем, может до конца месяца ещё успеют пристроиться к другому банку.
Бідні валютні туристи
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Кочевник
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:11
Цікаво, поповнення від початку до кінця тут буде без комісії, в цих терміналах, чи це тільки банк без комси, а в терміналі буде?
Треба тестити.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 07:35
Кочевник написав: Порт написав:
Теперь неудобно будет пополнять кредитки. Впрочем, может до конца месяца ещё успеют пристроиться к другому банку.
Бідні валютні туристи
З таким курсом їх вже не існує)
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ukr0014959
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Додано: Сер 08 бер, 2023 07:43
ukr0014959 написав: Кочевник написав:
Бідні валютні туристи
З таким курсом їх вже не існує)
В п'ятницю бачив чергову туристку, яку вигнали з відділення Ідея-банк, бо заповнила термінал повністю.
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Кочевник
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