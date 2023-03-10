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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 163164165166

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
17
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:06

Теперь неудобно будет пополнять кредитки. Впрочем, может до конца месяца ещё успеют пристроиться к другому банку.
Порт
 
Повідомлень: 983
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 68 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:09

  Порт написав:Теперь неудобно будет пополнять кредитки. Впрочем, может до конца месяца ещё успеют пристроиться к другому банку.

Бідні валютні туристи :(
Кочевник
 
Повідомлень: 2326
З нами з: 16.02.17
Подякував: 378 раз.
Подякували: 169 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:11

Зображення

Цікаво, поповнення від початку до кінця тут буде без комісії, в цих терміналах, чи це тільки банк без комси, а в терміналі буде?

Треба тестити.
042013
 
Повідомлень: 168
З нами з: 22.07.18
Подякував: 109 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 07:35

  Кочевник написав:
  Порт написав:Теперь неудобно будет пополнять кредитки. Впрочем, может до конца месяца ещё успеют пристроиться к другому банку.

Бідні валютні туристи :(


З таким курсом їх вже не існує)
ukr0014959
 
Повідомлень: 207
З нами з: 05.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 07:43

  ukr0014959 написав:
  Кочевник написав:Бідні валютні туристи :(


З таким курсом їх вже не існує)

В п'ятницю бачив чергову туристку, яку вигнали з відділення Ідея-банк, бо заповнила термінал повністю.
Кочевник
 
Повідомлень: 2326
З нами з: 16.02.17
Подякував: 378 раз.
Подякували: 169 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:25

Народ, подскажите, а когда именно (точная дата очень приветствуется, или хотя бы месяц) Монобанк поднял комиссию за снятие наличных с 0,5 до 0,9%?

Волонтеры, военные открывают Банки, собирают деньги на автомобили, оборудование, дроны, винтовки - а потом банк 0,9% своих снимает, и подняли, с...и, во время войны же!
Зато Гороховский такой весь из себя патриот, на украинский перешел...
Искатель
 
Повідомлень: 5808
З нами з: 22.02.16
Подякував: 917 раз.
Подякували: 4703 раз.
 
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