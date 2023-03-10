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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 164165166167>

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monobank 4.1 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
17
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:06

Теперь неудобно будет пополнять кредитки. Впрочем, может до конца месяца ещё успеют пристроиться к другому банку.
Порт
 
Повідомлень: 984
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 68 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:09

  Порт написав:Теперь неудобно будет пополнять кредитки. Впрочем, может до конца месяца ещё успеют пристроиться к другому банку.

Бідні валютні туристи :(
Кочевник
 
Повідомлень: 2327
З нами з: 16.02.17
Подякував: 378 раз.
Подякували: 170 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:11

Зображення

Цікаво, поповнення від початку до кінця тут буде без комісії, в цих терміналах, чи це тільки банк без комси, а в терміналі буде?

Треба тестити.
042013
 
Повідомлень: 168
З нами з: 22.07.18
Подякував: 111 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 07:35

  Кочевник написав:
  Порт написав:Теперь неудобно будет пополнять кредитки. Впрочем, может до конца месяца ещё успеют пристроиться к другому банку.

Бідні валютні туристи :(


З таким курсом їх вже не існує)
ukr0014959
 
Повідомлень: 207
З нами з: 05.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 07:43

  ukr0014959 написав:
  Кочевник написав:Бідні валютні туристи :(


З таким курсом їх вже не існує)

В п'ятницю бачив чергову туристку, яку вигнали з відділення Ідея-банк, бо заповнила термінал повністю.
Кочевник
 
Повідомлень: 2327
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Подякував: 378 раз.
Подякували: 170 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:25

Народ, подскажите, а когда именно (точная дата очень приветствуется, или хотя бы месяц) Монобанк поднял комиссию за снятие наличных с 0,5 до 0,9%?

Волонтеры, военные открывают Банки, собирают деньги на автомобили, оборудование, дроны, винтовки - а потом банк 0,9% своих снимает, и подняли, с...и, во время войны же!
Зато Гороховский такой весь из себя патриот, на украинский перешел...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:51

Re: monobank

  Искатель написав:Народ, подскажите, а когда именно (точная дата очень приветствуется, или хотя бы месяц) Монобанк поднял комиссию за снятие наличных с 0,5 до 0,9%?

З першого вересня 2022 https://www.monobank.com.ua/rates?&file ... -08-19.pdf - тут можна переглянути архів тарифів за усі роки.

Щоб додати до Вашого бугурту - перший час перекази на благодійність у рахунок кредитних йшли без комісії, а тепер Горох теж хоче свою частку.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:57

  klug написав:
  Искатель написав:Народ, подскажите, а когда именно (точная дата очень приветствуется, или хотя бы месяц) Монобанк поднял комиссию за снятие наличных с 0,5 до 0,9%?

З першого вересня 2022 https://www.monobank.com.ua/rates?&file ... -08-19.pdf - тут можна переглянути архів тарифів за усі роки.

Щоб додати до Вашого бугурту - перший час перекази на благодійність у рахунок кредитних йшли без комісії, а тепер Горох теж хоче свою частку.

Дякую, друже! Ви ж знаєте: я не надто здібний у пошуку потрібної інформації. Але ж... немає слів.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:03

Искатель
У моно п2п безкоштовний тому 0.5% не на всіх волонтерів діє. А ще є волонтери які купляють з оплатами карткою/або по реквізитам - для звіту людям які скидались. В такому випадку теж без комісії.

Волонтери які почали збирати гроші а не розібрались з тарифами краще не волонтерити тоді, а то випадково ще щось не те куплять, бо не зможуть розібратись.
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:21

  adj написав:Искатель
У моно п2п безкоштовний тому 0.5% не на всіх волонтерів діє. А ще є волонтери які купляють з оплатами карткою/або по реквізитам - для звіту людям які скидались. В такому випадку теж без комісії.

Волонтери які почали збирати гроші а не розібрались з тарифами краще не волонтерити тоді, а то випадково ще щось не те куплять, бо не зможуть розібратись.

У мене там товариш в одній бригаді, їм авто потрібне. Я трохи консультую...
Искатель
 
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З нами з: 22.02.16
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