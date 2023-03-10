Народ, подскажите, а когда именно (точная дата очень приветствуется, или хотя бы месяц) Монобанк поднял комиссию за снятие наличных с 0,5 до 0,9%?
Волонтеры, военные открывают Банки, собирают деньги на автомобили, оборудование, дроны, винтовки - а потом банк 0,9% своих снимает, и подняли, с...и, во время войны же! Зато Гороховский такой весь из себя патриот, на украинский перешел...
Искатель У моно п2п безкоштовний тому 0.5% не на всіх волонтерів діє. А ще є волонтери які купляють з оплатами карткою/або по реквізитам - для звіту людям які скидались. В такому випадку теж без комісії.
Волонтери які почали збирати гроші а не розібрались з тарифами краще не волонтерити тоді, а то випадково ще щось не те куплять, бо не зможуть розібратись.
adj написав:Искатель У моно п2п безкоштовний тому 0.5% не на всіх волонтерів діє. А ще є волонтери які купляють з оплатами карткою/або по реквізитам - для звіту людям які скидались. В такому випадку теж без комісії.
Волонтери які почали збирати гроші а не розібрались з тарифами краще не волонтерити тоді, а то випадково ще щось не те куплять, бо не зможуть розібратись.
У мене там товариш в одній бригаді, їм авто потрібне. Я трохи консультую...