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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:43
adj написав:
У моно п2п безкоштовний тому 0.5% не на всіх волонтерів діє. А
Пікап я все ж краще б СЕПав. Гнати умовний лям через р2р не розумніше, ніж намагатися зняти його у банкоматі.
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