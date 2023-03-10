Пікап я все ж краще б СЕПав. Гнати умовний лям через р2р не розумніше, ніж намагатися зняти його у банкоматі.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:43
Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:22
З цим розберемося
Я просто здивувався цьому підняттю майже у 2 рази комісії під час війни, та ще й на фоні повального захоплення БанкАми ...
До речі, ще один цікавий момент, з яким зіткнувся. Наприклад, людина, знаходячись "на нулі", відкриває додаток Моно, у ньому - віртуальну картку. Їй цю картку дають. Одразу. Вона розміщує номер, мовляв, "збираю гроші на авто".
А от Банку вона створити не може, аж поки не підтягнуться документи з Дії або не пройде відеоідентифікацію!
Я пишу підтримці: "Яка відеоідентифікація, б...дь, людина на нулі!" - "У нас такі правила". Питання: а нащо тоді взагалі картку відкрили? Щоб що? Щоб туди накидали грошей, а банк потім їх притримав "до проходження ідентифікації"? Це як розуміти?
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