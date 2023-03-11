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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 164165166167

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monobank 4.1 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
17
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:43

  adj написав:У моно п2п безкоштовний тому 0.5% не на всіх волонтерів діє. А

Пікап я все ж краще б СЕПав. Гнати умовний лям через р2р не розумніше, ніж намагатися зняти його у банкоматі.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:22

  klug написав:
  adj написав:У моно п2п безкоштовний тому 0.5% не на всіх волонтерів діє. А

Пікап я все ж краще б СЕПав. Гнати умовний лям через р2р не розумніше, ніж намагатися зняти його у банкоматі.

З цим розберемося :)
Я просто здивувався цьому підняттю майже у 2 рази комісії під час війни, та ще й на фоні повального захоплення БанкАми ...

До речі, ще один цікавий момент, з яким зіткнувся. Наприклад, людина, знаходячись "на нулі", відкриває додаток Моно, у ньому - віртуальну картку. Їй цю картку дають. Одразу. Вона розміщує номер, мовляв, "збираю гроші на авто".
А от Банку вона створити не може, аж поки не підтягнуться документи з Дії або не пройде відеоідентифікацію!
Я пишу підтримці: "Яка відеоідентифікація, б...дь, людина на нулі!" - "У нас такі правила". Питання: а нащо тоді взагалі картку відкрили? Щоб що? Щоб туди накидали грошей, а банк потім їх притримав "до проходження ідентифікації"? Це як розуміти?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:37

Искатель
Хай жінка відкриє не на нулі, родичі.

Є правила, вимоги НБУ, вони не просто так написані.
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 09:12

  adj написав:Искатель
Хай жінка відкриє не на нулі, родичі.

Є правила, вимоги НБУ, вони не просто так написані.


Не мали би відкривати без ідентифікації.
Але це ж Монобанк... йому поки дозволено, але часи мають властивість мінятися
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:20

  adj написав:Искатель
Хай жінка відкриє не на нулі, родичі.

Є правила, вимоги НБУ, вони не просто так написані.

Та так і вирішили, жінка відкрила.
Я просто дуже здивувався, що картку дало відкрити... платежі на неї приймає... а Банку - зась.
І мені дуже-дуже цікаво, а при спробі його перекинути гроші з цієї своєї картки на Банку - що буде?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:20

  idealstorm написав:
  adj написав:Искатель
Хай жінка відкриє не на нулі, родичі.

Є правила, вимоги НБУ, вони не просто так написані.


Не мали би відкривати без ідентифікації.
Але це ж Монобанк... йому поки дозволено, але часи мають властивість мінятися

ПРАВИЛЬНО!
От тому і здивувався дуже.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 12:12

Ну, типу, усього 3 роки пройшло, ніхто не в курсі новацій, де було запроваджено дві моделі дистанційного відкриття рахунків: з лімітами та без. Потім були ще зміни щодо верифікації через Дію.
klug
 
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